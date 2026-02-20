Participación de Rusia en los Paralímpicos es una decisión "democrática" (CPI a la AFP)

El Comité Paralímpico Internacional (CPI) dijo comprender el descontento de varios países después de la luz verde concedida a los rusos para participar en los Juegos de 2026, pero subrayó que esa decisión fue resultado de una votación "democrática" de los miembros de la organización, en declaraciones a la AFP.

"Comprendemos que numerosos países estén descontentos con esta decisión, pero esta se tomó en el marco de un proceso muy democrático. Sometimos esa decisión al voto del conjunto de nuestros miembros, que se pronunciaron a favor del regreso de Rusia y Bielorrusia", dijo a la AFP un representante del Comité, Craig Lospennato, después de la decisión de Ucrania y de República Checa de boicotear la ceremonia inaugural