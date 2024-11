Partidarios del derecho al aborto ganan consultas en 4 estados, avanzan en Missouri y pierden en 3

WASHINGTON (AP) — Los votantes de Missouri allanaron el camino para deshacer una de las prohibiciones de aborto más restrictivas de Estados Unidos, en una de las cinco victorias para los defensores de los derechos al aborto, mientras que Florida, Nebraska y Dakota del Sur rechazaron enmiendas constitucionales similares y mantendrían las prohibiciones vigentes.

Las enmiendas sobre derechos al aborto también fueron aprobadas en Arizona, Colorado y Maryland. Los votantes de Nevada también aprobaron una enmienda, pero tendrán que aprobarla nuevamente en 2026 para que entre en vigencia. Otra que prohíbe la discriminación basada en el “desenlace del embarazo” prevaleció en Nueva York.

Una medida que permite más restricciones al aborto y consagra la prohibición actual de 12 semanas fue aprobada en Nebraska, y una rival para asegurar los derechos al aborto fracasó. Los resultados aún estaban pendientes en Montana.

Los resultados de Missouri y Florida son cambios de tendencia en la cuestión del aborto, que experimentó un cambio sísmico en 2022 cuando la Corte Suprema de Estados Unidos revocó el fallo del caso Roe vs. Wade, una decisión que puso fin al derecho al aborto a nivel nacional y abrió la puerta a prohibiciones en la mayor parte de los estados gobernados por republicanos.

Missouri está posicionada para ser el primer estado donde una votación deshará una prohibición que ya está en vigor. Actualmente, el aborto está prohibido en todas las etapas del embarazo con la única excepción de una emergencia médica que pone en riesgo la vida de la mujer. Según la enmienda, los legisladores podrían restringir los abortos más allá del punto de viabilidad del feto, generalmente considerado después de las 21 semanas, aunque no hay un marco de tiempo exactamente definido. Pero la prohibición y otras leyes restrictivas no se anulan automáticamente. Los defensores ahora tienen que pedir a los tribunales que anulen las leyes para ajustarlas a la nueva enmienda.

“Hoy, los habitantes de Missouri hicieron historia y enviaron un mensaje claro: las decisiones sobre el embarazo, incluido el aborto, el control de la natalidad y el cuidado del aborto espontáneo son personales y privadas y deben dejarse en manos de los pacientes y sus familias, no de los políticos”, dijo Rachel Sweet, gerente de campaña de Missourians for Constitutional Freedom, en un comunicado.

Aproximadamente la mitad de los votantes de Missouri dijeron que el aborto debería ser legal en todos o la mayoría de los casos, según AP VoteCast, una encuesta de más de 2.200 votantes del estado. Pero solo alrededor de 1 de cada 10 dijo que el aborto debería ser ilegal en todos los casos; casi 4 de cada 10 dijeron que el aborto debería ser ilegal en la mayoría de los casos.

Florida se convirtió en el primer estado desde que se revocó el precedente de Roe en el que los oponentes al aborto prevalecieron en una medida de votación. La mayoría de los votantes apoyaron la medida en Florida, pero no alcanzó el umbral del 60% requerido para aprobar enmiendas constitucionales en el estado. La mayoría de los estados solo requieren una mayoría simple.

El resultado fue una victoria política para el gobernador republicano, Ron DeSantis, quien dirigió los fondos del partido estatal hacia la causa. Su gobierno también intervino, con una campaña contra la medida, investigadores interrogando a personas que firmaron peticiones para agregarla a la boleta y amenazas a televisoras que transmitieron un comercial que la apoyaba.

Marjorie Dannenfelser, presidenta del grupo nacional antiaborto SBA Pro-Life America, dijo en un comunicado que el resultado es “una victoria trascendental para la vida en Florida y para nuestro país entero”, y elogió a DeSantis por liderar la lucha contra la medida.

La derrota hace permanente un cambio sobre el aborto en el sur de Estados Unidos, que comenzó cuando la prohibición de seis semanas entró en vigor en mayo. Eso hizo que Florida quedara descartada para que mujeres de estados cercanos con prohibiciones más estrictas acudieran a interrumpir su embarazo allí, y también obligó a que muchas más mujeres del estado viajaran a otras partes para obtener un aborto. Los estados más cercanos con restricciones más laxas son Carolina del Norte y Virginia, a cientos de kilómetros de distancia.

“La realidad es que debido a la Constitución de Florida, una minoría de votantes de Florida ha decidido que la Enmienda 4 no se aprobará”, dijo Lauren Brenzel, directora de campaña de la Campaña Sí a la 4 mientras se secaba las lágrimas. “La realidad es que la mayoría de los floridanos acaban de votar para poner fin a la prohibición del aborto en Florida”.

En Dakota del Sur, otro estado con una prohibición del aborto en todas las etapas del embarazo con algunas excepciones, la derrota de una medida sobre el aborto fue más decisiva. Habría permitido algunas regulaciones relacionadas con la salud de la mujer a partir de 12 semanas. Debido a esa particularidad, la mayoría de los grupos nacionales de derechos al aborto no la apoyaron.

La enmienda de Arizona supondrá reemplazar la ley actual que prohíbe el aborto a partir de las primeras 15 semanas de embarazo. La nueva medida asegura el acceso al aborto hasta la viabilidad. Una medida en la boleta ganó impulso después de un fallo de la Corte Suprema del estado en abril que encontró que el estado podría hacer cumplir una estricta prohibición del aborto adoptada en 1864. Algunos legisladores republicanos se unieron a los demócratas para derogar la ley antes de que pudiera ser aplicada.

En Maryland, la enmienda de derechos al aborto es un cambio jurídico que no supondrá una diferencia inmediata en el acceso al aborto en un estado que ya lo permite.

La medida de Colorado superó el 55% de apoyo requerido para salir adelante. Además de consagrar el acceso, también anula una enmienda anterior que prohibía usar fondos gubernamentales estatales y locales para el aborto, abriendo la posibilidad de que los planes de Medicaid estatales y los planes de seguro de empleados gubernamentales cubran el tratamiento.

Una ley de derechos igualitarios en Nueva York que grupos defensores del aborto dicen que reforzará ese derecho también fue aprobada. No contiene la palabra “aborto”, sino que más bien prohíbe la discriminación basada en el “desenlace del embarazo, y la atención reproductiva y la autonomía”. Sasha Ahuja, directora de campaña de New Yorkers for Equal Rights, calificó el resultado como “una victoria monumental para todos los neoyorquinos” y un voto en contra de los oponentes que, según ella, utilizaron mensajes engañosos sobre derechos parentales y mensajes contra las personas trans para frustrar la medida.

Hasta el martes, los defensores de los derechos al aborto habían prevalecido en las siete medidas que han aparecido en las boletas estatales desde la caída de Roe. Las campañas a favor de los derechos al aborto tienen una gran ventaja en recaudación de fondos este año. Los esfuerzos de sus oponentes se centran en retratar las enmiendas como demasiado extremas en lugar de como inmorales.

Actualmente, 13 estados están aplicando prohibiciones en todas las etapas del embarazo, con algunas excepciones. Cuatro más prohíben el aborto en la mayoría de los casos después de aproximadamente seis semanas de embarazo, antes de que muchas mujeres se den cuenta de que están embarazadas. A pesar de las prohibiciones, el número de abortos mensuales en Estados Unidos ha aumentado ligeramente, debido al uso creciente de píldoras abortivas y esfuerzos organizados para ayudar a las mujeres a viajar para conseguir un aborto. Sin embargo, los defensores dicen que las prohibiciones han reducido el acceso, especialmente para los residentes de bajos ingresos y minorías de los estados con prohibiciones.

El tema ha movilizado a los votantes. Aproximadamente una cuarta parte dijo que la política de aborto fue el factor más importante para su voto, según AP VoteCast, una encuesta amplia de más de 110.000 votantes en todo el país. Cerca de la mitad dijo que era un factor importante, pero no el más importante. Poco más de 1 de cada 10 dijo que era un factor menor.

Los resultados de las iniciativas de votación que buscaron revocar las estrictas prohibiciones del aborto en Florida y Missouri fueron muy importantes para la mayoría de los votantes en los estados. Más de la mitad de los votantes de Florida identificaron el resultado de la enmienda como muy importante, mientras que aproximadamente 6 de cada 10 de los votantes de Missouri dijeron lo mismo, según la encuesta.

También había una medida para mantener el acceso en la boleta en Montana, cuyo resultado aún no se había declarado.

___

Las periodistas de Associated Press Hannah Fingerhut y Amanda Seitz contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP