Partido Barça-Villarreal de La Liga en Miami, más cerca tras la aprobación de la RFEF

Por Fernando Kallas

MADRID, 11 ago (Reuters) - El fútbol español podría finalmente cruzar el Atlántico, después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó una solicitud para que el Barcelona y el Villarreal jueguen su partido de LaLiga de diciembre en Miami, una medida que lleva casi una década gestándose.

La junta directiva de la RFEF dio luz verde el lunes a que el partido de la 17ª jornada se juegue en el Hard Rock Stadium de Miami el 20 de diciembre, en el primer paso para que la competición dispute un partido oficial en el extranjero por primera vez en su historia.

La propuesta se dirige ahora al organismo rector del fútbol europeo, la UEFA, antes de requerir la aprobación final de la FIFA, el último obstáculo en el sueño americano del presidente de LaLiga, Javier Tebas.

"En su reunión de 11 de agosto de 2025, la Junta Directiva de la RFEF ha conocido la solicitud de los clubes Villarreal CF y FC Barcelona para celebrar el partido de la jornada 17 de Primera División en Estados Unidos", dijo la RFEF en un comunicado.

"...la Real Federación Española de Fútbol elevará a UEFA la petición para el inicio de los trámites para la ulterior autorización por la FIFA de la disputa del partido en el estadio 'Hard Rock Stadium' de Miami el 20 de diciembre de 2025", agregó.

LaLiga lleva casi una década persiguiendo su visión transatlántica, emulando la estrategia empleada por la NFL y la NBA para establecerse en otros mercados.

El primer intento de Tebas llegó en la temporada 2018-19 con una propuesta de partido Girona-Barça en Estados Unidos que nunca se materializó. También fracasó un Villarreal-Atlético de Madrid previsto para la 2019-20, que acabó en los tribunales tras la denegación de autorización por parte de la RFEF.

Los tribunales dieron la razón a la federación, entonces bajo el mando de Luis Rubiales, que fue destituido en 2023 por besar en los labios a la jugadora Jenni Hermoso celebrando la victoria de España en el Mundial femenino de Sídney.

La temporada pasada estuvo a punto de celebrarse un Barcelona-Atlético, pero LaLiga se echó atrás en el último momento para estructurar mejor el proyecto.

Ahora, una vez despejadas las barreras reglamentarias y resueltos los conflictos internos, el Villarreal-Barça parece estar a punto de deparar por fin la tan esperada aventura americana del fútbol español.

(Editado en español por Carlos Serrano)