Partido centrista D66 lidera elección en Países Bajos, según sondeos a pie de urna

Por Bart H. Meijer, Toby Sterling y Anthony Deutsch

LA HAYA, 29 oct (Reuters) - El partido centrista D66 se perfilaba para ganar la mayoría de los votos en las elecciones generales neerlandesas y derrotar a la extrema derecha, según un sondeo a pie de urna el miércoles.

La elección abre una vía para que su enérgico líder, Rob Jetten, se convierta en el primer ministro más joven y gay de los Países Bajos.

La encuesta proyectó que el D66 ganaría 27 escaños en la cámara baja del parlamento, de 150 escaños, superando al Partido de la Libertad del líder de extrema derecha Geert Wilders, que obtendría 25. La encuesta tiene un margen de error de hasta tres escaños.

Gritos y cánticos de "Sí, podemos" estallaron en la celebración de la noche electoral del D66 mientras la multitud ondeaba banderas neerlandesas.

La popularidad de Jetten, de 38 años, se disparó el mes pasado, al realizar sus campañas con un mensaje positivo que prometía el fin de una era política dominada por Wilders.

La breve administración del partido nacionalista y antiinmigración PVV de Wilders parece haber llegado a su fin. Los partidos tradicionales, tanto de izquierda como de derecha, han descartado unirse a una coalición con él.

Con los 76 escaños necesarios para formar una coalición de Gobierno en el parlamento neerlandés, un escenario es un pacto que incluya a D66, los conservadores democristianos (CDA), el partido de centro-derecha VVD y el partido de los Verdes-Laboristas.

Las elecciones neerlandesas se consideraban una prueba de si la extrema derecha puede ampliar su alcance o si ha alcanzado su punto máximo en algunas partes de Europa. El resultado puede sugerir que hay límites a la duración de su atractivo.