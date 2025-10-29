Partido centrista lidera los sondeos a boca de urna en legislativas de Países Bajos

Los votantes neerlandeses parecen haber dado la espalda al líder de extrema derecha Geert Wilders en favor de un partido centrista, según los sondeos a boca de urna publicados este miércoles tras unas elecciones legislativas anticipadas seguidas de cerca en toda Europa.

El partido centrista D66 obtendría 27 de los 150 escaños del Parlamento, superando al Partido por la Libertad (PVV) de Wilders, que lograría 25, según el sondeo de Ipsos.

En los Países Bajos, los sondeos a pie de urna suelen reflejar con bastante precisión la futura composición parlamentaria, aunque la distribución final de escaños podría variar a medida que avance el escrutinio.

