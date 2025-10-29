Partido centrista lidera los sondeos a boca de urna en legislativas de Países Bajos
Los votantes neerlandeses parecen haber dado la espalda al líder de extrema derecha Geert Wilders en favor de un partido centrista, según los sondeos a boca de urna publicados este miércoles tras unas elecciones legislativas.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Los votantes neerlandeses parecen haber dado la espalda al líder de extrema derecha Geert Wilders en favor de un partido centrista, según los sondeos a boca de urna publicados este miércoles tras unas elecciones legislativas anticipadas seguidas de cerca en toda Europa.
El partido centrista D66 obtendría 27 de los 150 escaños del Parlamento, superando al Partido por la Libertad (PVV) de Wilders, que lograría 25, según el sondeo de Ipsos.
En los Países Bajos, los sondeos a pie de urna suelen reflejar con bastante precisión la futura composición parlamentaria, aunque la distribución final de escaños podría variar a medida que avance el escrutinio.
cvo/liu/meb/eg
Más leídas
- 1
Una nueva automotriz desembarca en la Argentina y sortea una unidad de su primer auto
- 2
La Argentina aceptó a cooperar para que funcionarios y exfuncionarios entreguen chats por el caso YPF
- 3
La Justicia le ordenó al PAMI restituir la cobertura de medicamentos al 100% en todo el país y la obra social apeló: qué implica lo que se resolvió
- 4
Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos