Pekín, 26 sep (Reuters) - Equipos de inspección del Partido Comunista de China se reunieron la semana pasada con funcionarios de decenas de empresas estatales para señalar, entre otras cuestiones, la "deficiente seguridad", informó el martes la agencia de noticias Xinhua.

El Gobierno del presidente chino, Xi Jinping, se ha caracterizado por un impulso para abordar los riesgos percibidos para la seguridad nacional en todas las industrias nacionales, a medida que aumentan las tensiones con Estados Unidos y otros países del Indo-Pacífico.

Las críticas de los equipos de inspección del Partido ocurrieron tras un sondeo periódico.

"Algunos no aplican las decisiones y disposiciones del Partido..., no tienen una comprensión profunda de las responsabilidades y misiones que asumen y... tienen una débil conciencia del riesgo", dijeron los equipos, según la agencia estatal Xinhua, que no nombró a ninguna de las empresas implicadas.

Otros problemas que destacaron los equipos de inspección fueron el riesgo de corrupción entre los dirigentes y otros "cargos clave" de estas empresas.

Las mayores y más estratégicas empresas estatales, desde gigantes de la construcción naval a proveedores clave del ejército chino, así como los bancos, están siendo objeto de investigaciones.

La Administración General del Deporte de China, máximo organismo deportivo del país, también ha sido investigada. (Reporte de Eduardo Baptista Editado en español por Aida Peláez-Fernández)