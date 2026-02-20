Partido de Bolsonaro pide investigar financiamiento de homenaje a Lula en Carnaval de Rio

El partido del exgobernante brasileño Jair Bolsonaro solicitó a la justicia electoral investigar el financiamiento de un desfile en honor al presidente izquierdista Lula en el Carnaval de Rio, a pocos meses de las elecciones de octubre

En un documento obtenido por AFP el viernes y dirigido al Tribunal Superior Electoral (TSE), el Partido Liberal condenó el "desfile-mitin" organizado por la escuela de samba Académicos de Niteroi, considerándolo un acto de campaña electoral

La campaña, oficialmente, comienza en agosto

El desfile se llevó a cabo el domingo por la noche. Luiz Inácio Lula da Silva, que pretende ser candidato a la reelección, asistió desde un palco en el Sambódromo de Rio de Janeiro

Según el partido opositor, la caravana que pretendía relatar la vida del presidente de 80 años "se convirtió abiertamente en un acto político-electoral explícito y, en algunos momentos, grosero y vulgar"

Durante el desfile, Bolsonaro, expresidente de extrema derecha (2019-2022) que cumple condena por un intento de golpe de Estado, fue retratado como un payaso en prisión

Bolsonaro ha lanzado a su hijo Flávio, senador, a la carrera presidencial

"Exaltación del gobierno, ataque a adversarios (...), todo eso en año electoral y transmitido a millones de brasileños. Es verdaderamente inédito", cuestionó el Partido Liberal

La organización política exige investigar presuntas irregularidades en el financiamiento del desfile y examinar la posible "injerencia" de funcionarios de la Presidencia en "la captación de recursos" y la "curaduría artística"

Solicita un inventario de los fondos públicos asignados a la escuela de samba, así como de las donaciones de particulares y empresas, al denunciar "opacidad" en el movimiento de "millones de reales"

Antes del desfile, el Tribunal Supremo Electoral había rechazado solicitudes de cancelación presentadas por otros dos partidos opositores

Los jueces advirtieron, sin embargo, que podrían revisar cualquier irregularidad posteriormente

El miércoles, cuando se anunciaron los resultados de la competencia de escuelas de samba del Carnaval de Rio, Académicos de Niteroi recibió la puntuación más baja de los jueces y descendió a la segunda división