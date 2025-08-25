Partido de Bolsonaro: "Trump quiere evitar una injusticia"

“Es un crimen”, declaró a ANSA Valdemar Costa Neto, líder del Partido Liberal —al que pertenece el expresidente—, en el marco del seminario Brazil Today, organizado por el centro de estudios Esfera.

“La decisión que inhabilitó a Bolsonaro hasta 2030 fue tomada por el Tribunal Supremo bajo la presidencia del juez Alexandre de Moraes. Pero a partir del año que viene, Cássio Nunes será presidente: presentaremos solicitudes de revisión”, declaró Costa Neto.

El líder del PL señaló: “Bolsonaro no es un político como los demás: tiene un carisma único y no podemos aceptar que permanezca excluido de la vida política”.

Sin embargo, si la candidatura del expresidente no se restituye, “el propio Bolsonaro elegirá al candidato” para las elecciones presidenciales de 2026, adelantó.

Respecto al estado del expresidente, Costa Neto admitió: “No se encuentra bien; la operación fue muy grave, pero está en buen estado de salud para afrontar una nueva campaña electoral. El problema es psicológico: ¿cómo se sentiría si le impidieran presentarse a pesar de su apoyo?”. (ANSA).