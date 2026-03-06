Partido de exrapero se apresta a arrasar en elecciones de Nepal tras protestas lideradas por "Gen Z"

Por Gopal Sharma

KATMANDÚ, 6 mar (Reuters) -

Un partido creado hace tres años y liderado por el rapero convertido en político Balendra Shah parecía dispuesto a arrasar en las elecciones generales de Nepal del viernes, derrotando a sus rivales establecidos en un resultado que los analistas compararon con un "tsunami"

Shah, de 35 años, y su partido Rastriya Swatantra (RSP) estaban en camino de obtener la mayoría en la Cámara baja del parlamento, compuesta por 275 miembros, liderando en 100 de los 137 escaños, según informó la comisión electoral

A las 1200 GMT, se estaba llevando a cabo el recuento de votos para 165 escaños cubiertos por elección directa en la cámara de 275 miembros, mientras que el resto se decidirá mediante representación proporcional

Shah, exalcalde de la capital, Katmandú, ha dominado la carrera para convertirse en primer ministro, ganando una fama casi de estrella de rock en las redes sociales de toda la nación himalaya tras un levantamiento liderado por los jóvenes

"Al menos un miembro de cada hogar parece haber votado a favor (del RSP). De lo contrario, este tipo de tsunami no habría sido posible", declaró el analista Puranjan Acharya a Reuters

La inestabilidad política ha azotado a esta nación de 30 millones de habitantes durante décadas, paralizando una economía mayoritariamente agraria que se enfrenta al desempleo y la corrupción

Esos disturbios estallaron en protestas callejeras en septiembre, después de que una prohibición de las redes sociales llevara a miles de personas a las calles, lo que provocó enfrentamientos y muertes que llevaron a la dimisión del ex primer ministro K.P. Sharma Oli

Si Shah llega al poder, sería la culminación de un ascenso espectacular para un hombre que saltó a la fama con música rap crítica con el establishment y que ahora aspira a un alto cargo político

(Escrito por Shilpa Jamkhandikar; editado en español por Carlos Serrano)