Partido de fútbol americano entre la Fuerza Aérea y la Marina sigue en pie pese al cierre de gobierno

El partido de fútbol americano entre la Fuerza Aérea y la Marina se llevará a cabo según lo planeado, el próximo sábado en Annapolis, Maryland. Pero eso no significa que los departamentos deportivos de las academias militares no se vean afectados por el cierre del gobierno.

La Asociación Deportiva de la Academia Naval es una organización sin fines de lucro que ha operado de manera independiente desde 1891, limitando el impacto de las acciones gubernamentales en los equipos deportivos de la Marina. Sin embargo, Scott Strasemeier, director deportivo adjunto de la Marina, explicó que algunos entrenadores civiles que reciben su pago del gobierno se verán afectados, aunque actualmente ninguno pertenece al programa de fútbol americano. El resto de los entrenadores reciben su sueldo de la Asociación Deportiva de la Academia Naval y no se ven afectados.

"Algunos de nuestros equipos de deportes olímpicos se ven afectados por uno o dos entrenadores que también enseñan educación física y, por lo tanto, siguen siendo parte del gobierno", comentó en un correo electrónico. "Cada equipo tiene entrenadores, así que todos los equipos están compitiendo y practicando".

La Fuerza Aérea también resiente el cierre. Los correos electrónicos enviados a Troy Garnhart, director adjunto de comunicaciones deportivas, son respondidos con un mensaje automático en el que se señala que está "fuera de la oficina indefinidamente debido al cierre del gobierno y no puedo realizar mis funciones". Garnhart es un civil que maneja la relación con los medios de comunicación para el programa de fútbol americano.

La Fuerza Aérea tampoco transmitirá eventos deportivos como local, y la academia señaló en su sitio web que las actualizaciones se verán sumamente reducidas y con retrasos.

La Fuerza Aérea canceló varios eventos deportivos durante el cierre de gobierno de 2018, pero el sitio indicó que en esta ocasión no será el caso.

“Todos los eventos deportivos intercolegiales de la Academia de la Fuerza Aérea, tanto en casa como fuera de ella, se llevarán a cabo según lo programado” durante el cierre del gobierno, informó la Fuerza Aérea en un comunicado en su sitio web. "La financiación para estos eventos, junto con el apoyo logístico/de viaje, será proporcionada por la Corporación Deportiva de la Academia de la Fuerza Aérea".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.