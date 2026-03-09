Partido de gobierno se consolida como primera fuerza política en el Senado de Colombia, pero sin mayoría

BOGOTÁ, 9 mar (Reuters) - El izquierdista Pacto Histórico, el partido de gobierno, se consolidó como la primera fuerza política en el Senado de Colombia, pero sin alcanzar una mayoría absoluta, lo que lo obligará a pactar coaliciones frente a una derecha dividida pero decisiva si gana la presidencia, dijeron el lunes analistas.

Las elecciones legislativas del domingo dejaron 25 de las 102 curules del Senado al Pacto Histórico, la colectividad que llevó al poder en 2022 al presidente Gustavo Petro, seguido por el opositor Centro Democrático del exmandatario Álvaro Uribe con 17, de acuerdo con los escrutinios de la Registraduría Nacional.

El Partido Liberal obtuvo 13 escaños, la Alianza Verde 10, el Partido Conservador 10, La U 9 y Cambio Radical 7. Otros partidos lograron 11 escaños.

En la Cámara de Representantes el opositor Centro Democrático logró preliminarmente 32 de las 182 curules, seguido por el Partido Liberal con 31 y el Pacto Histórico con 29, de acuerdo con la autoridad electoral.

El Partido Conservador alcanzó 18, Cambio Radical 13 y la Alianza Verde 7.

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, calificó como una "Victoria categórica" los resultados de las elecciones legislativas y dijo que su partido se convirtió en la primera fuerza política del Congreso.

No obstante, en caso de que Cepeda pierda la elección presidencial, frente a los candidatos de derecha Paloma Valencia o Abelardo De La Espriella, su partido se convertirá en la principal fuerza de oposición, según analistas.

"La presidencia se va a definir entre la derecha y la izquierda, no veo posibilidades de una tercería, de tal forma que, el próximo presidente o presidenta va a tener muchas dificultades para tener mayorías", dijo el reelegido senador del partido Alianza Verde, Ariel Ávila.

"Se va a enfrentar a una vetocracia, a un Congreso que veta todo porque lo hace el contrario, sin importar si es bueno o es malo. Es un Congreso muy fracturado y es difícil de recomponer", explicó Ávila advirtiendo que en la eventualidad de que la izquierda pierda la presidencia se convertirá en una oposición muy fuerte al próximo gobierno. (Reporte de Luis Jaime Acosta)