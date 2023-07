Partido de Hun Sen dice haber ganado elecciones en Camboya

NOM PEN (AP) — El partido del primer ministro camboyano Hun Sen aseguró haber ganado abrumadoramente las elecciones del domingo, un resultado que ya se esperaba debido a la represión e intimidación de la oposición y que los críticos consideraron una farsa de democracia.

Seis horas después del cierre de los centros de votación, el Consejo Nacional Electoral dijo que el 84,6% de los votantes registrados participaron en el sufragio.

Sok Eysan, portavoz del Partido del Pueblo Camboyano, el partido de Hun Sen, dijo que creía que el partido obtuvo entre el 78 y el 80% de los votos.

“No tengo los resultados en cuanto a la proporción parlamentaria, pero por el momento, puedo decir que el Partido del Pueblo Camboyano ganó por abrumadora mayoría”, dijo Sok Eysan, a The Associated Press, aunque no se han emitido resultados oficiales.

La Unión Europea, Estados Unidos y otros países occidentales se habían negado a enviar observadores, al considerar que la campaña electoral carecía de las condiciones para ser justa e imparcial. Por lo tanto solo funcionarios de Rusia, China y Guinea-Bissau observaron mientras Hun Sun votó poco después de la apertura de centros de votación en su distrito afuera de la capital, Nom Pen.

El primer ministro alzó en alto su papeleta para mostrarla a todos, antes de depositarla en la caja metálica y salir del centro de votación, tomándose unos selfies y estrechándole la mano a partidarios afuera.

Hun Sen, el gobernante de Asia con más tiempo en el poder, ha estado consolidando su poder con tácticas represivas en los últimos 38 años. Pero a sus 70 años de edad, ha sugerida que entregará el cargo para el próximo quinquenio a su hijo mayor, Hun Manet, posiblemente un mes después de las elecciones.

AP