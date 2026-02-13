Partido del primer ministro de Tailandia anunció coalición con formación de exmandatario Shinawatra

El partido del primer ministro interino de Tailandia, Anutin Charnvirakul, que obtuvo una sorprendente victoria electoral el fin de semana, acordó formar una coalición con el partido del exmandatario encarcelado Thaksin Shinawatra, anunciaron ambas formaciones el viernes.

“Aunque los resultados electorales aún no han sido confirmados oficialmente, tenemos el consenso de que Pheu Thai nos apoyará para liderar la coalición, tal como estaba previsto”, dijo Anutin en una conferencia de prensa en la sede de su partido, Bhumjaithai.

Prasert Chanruangthong, secretario general del partido Pheu Thai, dijo a los periodistas que su partido "está listo para apoyar al Partido Bhumjaithai en la formación de la coalición. Otros asuntos se discutirán más adelante".

El partido de Anutin, promilitar y promonárquico, tuvo su mejor desempeño electoral en comicios celebrados tras dos rondas de mortíferos enfrentamientos fronterizos con Camboya el año pasado.

El primer ministro interino hizo campaña con una plataforma nacionalista, prometiendo construir un muro en la frontera con Camboya, mantener cerrados todos los pasos fronterizos y reclutar a 100.000 soldados voluntarios.

En tanto el partido Pheu Thai, de Thaksin, es el más exitoso de Tailandia en el siglo XXI, pero registró el domingo su peor resultado electoral, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de la maquinaria política construida por el multimillonario.

Pheu Thai quedó en un distante tercer lugar en las elecciones del domingo, con su porcentaje de voto en la sección de lista partidaria desplomándose a menos de la mitad.

Los votantes también parecieron darle la espalda al reformista Partido del Pueblo, que quedó segundo.

Pheu Thai y Bhumjaithai habían sido anteriormente socios de coalición, hasta que Anutin se retiró, en junio pasado, por un escándalo relacionado con la disputa fronteriza con Camboya.

“Nuestra prioridad es que el país avance para el mayor beneficio del pueblo”, dijo Prasert antes de las negociaciones de la coalición, realizadas el viernes.

Thaksin Shinawatra cumple una condena de un año de prisión por corrupción en el cargo, pero analistas esperan que sea liberado antes de lo previsto junto con un acuerdo político.

Analistas habían apuntado que las pérdidas de Pheu Thai el domingo marcaban el fin de la dinastía Shinawatra. Pero su inclusión en la coalición deja abierta la posibilidad de un regreso político.