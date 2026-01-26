Partido derechista británico Reform UK atrae a otra tránsfuga conservadora, exministra Braverman

LONDRES, 26 ene (Reuters) - La legisladora británica y exministra del Interior Suella Braverman se convirtió el lunes en la última conservadora destacada en unirse al partido derechista Reform UK, de Nigel Farage, y acusó a su antigua formación de mentir a los votantes sobre la inmigración

Los sondeos de opinión sitúan al Reform UK por delante del Partido Laborista del primer ministro Keir Starmer y de los conservadores de Kemi Badenoch, las dos agrupaciones que han dominado la política británica durante más de un siglo, aunque no está prevista la celebración de elecciones nacionales hasta 2029

Por ahora, el Reform UK, contrario a la inmigración, sigue siendo una pequeña agrupación en la Cámara de los Comunes -la Cámara baja- y elevó a ocho su número de escaños con la deserción de Braverman. Esto se compara con los más de 400 diputados laboristas que hay en la cámara de 650

Braverman, que fue candidata a liderar el Partido Conservador, sigue los pasos de Robert Jenrick, que anunció su marcha a principios de mes

"Reino Unido está realmente roto", dijo Braverman en un mitin de Reform UK, en el que apareció junto a Farage

"Podemos seguir por este camino de declive controlado hacia la debilidad y la rendición, o podemos arreglar nuestro país", destacó, acusando a los conservadores de mentir sobre su promesa de abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos

Reform UK, y ahora también los conservadores, afirman que el país podrá controlar mejor la inmigración si se retira del CEDH, ya que eso limitará los motivos por los que quienes se enfrentan a la deportación pueden recurrir su expulsión. El Gobierno laborista quiere permanecer en el CEDH, pero reformando su aplicación en determinados casos de asilo. En respuesta a la deserción de Braverman, un portavoz del Partido Conservador dijo que está más interesada en su ambición personal que en mejorar el país. "Ahora ha decidido probar suerte con Nigel Farage, que el año pasado dijo que no la quería en el Reform", añadió

Braverman, exabogada de 45 años, fue ministra del Interior durante un año en el Gobierno de Rishi Sunak en 2022-2023, pero fue destituida tras criticar la gestión policial de las protestas

Esa etapa ocurrió poco después de dimitir del mismo cargo en el efímero gobierno de Liz Truss por enviar documentos oficiales desde una dirección de correo electrónico personal. (Reporte de Sarah Young; reporte adicional de Muvija M; editado en español por Carlos Serrano)