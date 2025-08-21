Partido entre Independiente y Universidad de Chile es suspendido por incidentes con heridos graves

BUENOS AIRES, 21 ago (Reuters) - El partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile fue suspendido el miércoles tras los hechos de violencia que dejaron heridos de gravedad y aficionados detenidos en la revancha de octavos de la Copa Sudamericana.

"Los incidentes son graves, hay heridos de ambas partes, algunos con arma blanca. Hay al menos un chileno que está herido grave, ingresado en un hospital, una persona de treinta y tantos años", dijo el Embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, en la radio chilena Cooperativa.

Inodoros, lavamanos, pedazos de mampostería y butacas fueron arrojados por el público del conjunto chileno desde la tribuna alta del estadio Libertadores de América hacia la baja en la que estaban los locales durante el primer tiempo.

"Siempre estamos viviendo lo mismo, es desesperante. Es un tema social, cultural, esto es mucho más que fútbol. Nos dieron 3500 entradas y mirá lo que pasa", dijo Daniel Schapira, directivo de la U, a la radio chilena ADN.

"Terrible, es increíble esto. Es también un tema de organización: no pueden poner a la hinchada de la U arriba de la barra de Independiente. Aquí hay problemas de todos, esto se convirtió en un circo", añadió Schapira.

El partido siguió pese a los incidentes hasta los 4 minutos del segundo tiempo cuando la barrabrava local accedió al sector en el que se ubicaban los de la U para "lincharlos", según reportes de la prensa local.

Varios simpatizantes chilenos se arrojaron de la tribuna alta para tratar de escapar.

El operativo de seguridad, que contó con 650 policías y 150 agentes de seguridad privada, no actuó a tiempo.

"Partido cancelado entre Independiente y Universidad de Chile", informó la Conmebol.

"El partido fue cancelado (no se reanudará) por Conmebol por la falta de garantías de seguridad. La resolución del partido y la llave de octavos de final será comunicada por la propia Conmebol", dijo el club chileno. (Información de Ramiro Scandolo; editado por Benjamín Mejías Valencia)