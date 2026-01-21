Partido gobernante de Costa Rica, favorito en las presidenciales del 1 de febrero

Se espera que la candidata Laura Fernández, figura de derecha y exministra del gobierno saliente de Rodrigo Chaves, obtenga entre el 40% y el 43,2% de los votos, cifra que le aseguraría la elección en primera vuelta.

Así lo indican dos encuestas publicadas hoy por la Universidad de Costa Rica y la encuestadora OPol Consultores, difundidas por los principales medios de comunicación del país centroamericano.

Fernández, de 39 años, ha ganado aproximadamente diez puntos porcentuales desde diciembre, apostando por la continuidad de la acción gubernamental y una línea dura contra la delincuencia y el narcotráfico.

La oposición parece estar en apuros, con el socialdemócrata Álvaro Ramos a la zaga, con un apoyo que oscila entre el 6,6% y el 8%. Más de 3,7 millones de personas están habilitadas para votar en las elecciones presidenciales. (ANSA).