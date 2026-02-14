Partido islamista de Bangladés reconoce victoria electoral de los nacionalistas

El mayor partido islamista de Bangladés, Jamaat-e-Islami, aceptó el sábado el "resultado global" de las elecciones ganadas por su rival, el movimiento nacionalista BNP, a pesar de haber alegado problemas con el recuento de votos.

El país asiático, de 170 millones de habitantes, votó el jueves para elegir un nuevo Parlamento y dejar atrás los 15 años de férreo dominio de la ex primera ministra Sheikh Hasina, derrocada en 2024 por un levantamiento popular encabezado por jóvenes de la generación Z y duramente reprimido.

Cifras de la Comisión Electoral mostraron que el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) obtuvo una contundente victoria.

El líder de Jamaat, Shafiqur Rahman, de 67 años, había dicho el viernes que "buscaría una reparación" por parte del ente electoral, por supuestas "inconsistencias y falsedades".

Pero este sábado reconoció la derrota.

"En cualquier proceso democrático genuino, la verdadera prueba del liderazgo no es solo cómo hacemos campaña, sino cómo respondemos al veredicto del pueblo", dijo Rahman en un comunicado.

"Reconocemos el resultado global y respetamos el Estado de derecho", afirmó.

El mandatario interino del país, Muhamad Yunus, felicitó al líder del BNP, Tarique Rahman, por "la victoria aplastante de su partido", mientras se preparaba para dimitir y entregar el poder al gobierno electo.

El ganador del Premio Nobel de la Paz, de 85 años y quien ha liderado Bangladés como "asesor principal" desde el levantamiento de 2024, afirmó en un comunicado que Tarique Rahman "ayudaría a guiar al país hacia la estabilidad, la inclusión y el desarrollo".

La alianza del BNP obtuvo 212 escaños, frente a los 77 de la coalición liderada por Jamaat, según los resultados difundidos por el ente electoral.