Partido Nacionalista de Bangladés obtiene una amplia mayoría en las elecciones

Por Ruma Paul, Krishna N. Das y Tora Agarwala

DACA, 13 feb (Reuters) - El Partido Nacionalista de Bangladés (BNP, por sus siglas en inglés) obtuvo una abrumadora mayoría de dos tercios en las elecciones generales, un resultado que se espera que traiga estabilidad tras meses de tumultos después de la destitución de la ex primera ministra Sheikh Hasina en un levantamiento liderado por la generación Z en 2024.

Los últimos recuentos de una votación considerada como la primera elección verdaderamente competitiva en años en el país del sur de Asia dieron al BNP y a sus aliados al menos 212 de los 299 escaños en juego, según informaron los canales de televisión nacionales. La oposición Jamaat-e-Islami y sus aliados obtuvieron 70 escaños en la Jatiya Sangsad, o Cámara de la Nación.

La Comisión Electoral situó al BNP con 181 escaños, al Jamaat-e-Islami con 61 y a otros con 7, y no se esperan los resultados oficiales completos antes del mediodía (0600 GMT) del viernes.

El BNP, que vuelve al poder después de 20 años, agradeció rápidamente al pueblo y pidió oraciones especiales el viernes por la nación y su pueblo.

"A pesar de haber ganado... por un amplio margen de votos, no se organizará ninguna procesión ni manifestación de celebración", dijo el partido en un comunicado.

El Partido Nacional Ciudadano, liderado por jóvenes activistas que desempeñaron un papel clave en el derrocamiento de Hasina y que formaba parte de la alianza liderada por Jamaat, solo ganó cinco de los 30 escaños que se disputaba.

Se consideraba que un resultado claro era clave para la estabilidad de este país de 175 millones de habitantes, en su mayoría musulmanes, después de que meses de disturbios mortales contra Hasina alteraran la vida cotidiana y sectores como el textil, en cuya exportación Bangladés ocupa el segundo lugar a nivel mundial.

"Una mayoría sólida da al BNP la fuerza parlamentaria necesaria para aprobar reformas de manera eficiente y evitar la parálisis legislativa. Solo eso puede crear estabilidad política a corto plazo", dijo a Reuters Selim Raihan, profesor de Economía de la Universidad de Daca.

Se espera que el líder del BNP, Tarique Rahman, sea nombrado primer ministro. Hijo del fundador del partido, el expresidente Ziaur Rahman, regresó en diciembre a la capital, Daca, tras 18 años en el extranjero.

En su programa electoral, el BNP prometió dar prioridad a la creación de empleo, proteger a los hogares con bajos ingresos y marginados y garantizar precios justos a los agricultores.

"Si las fábricas funcionan con regularidad y cobramos nuestros salarios a tiempo, eso es lo que nos importa. Solo quiero que el Gobierno del BNP devuelva la estabilidad para que lleguen más pedidos a Bangladés y podamos sobrevivir", dijo a Reuters Josna Begum, de 28 años, trabajadora textil y madre de dos hijos, tras conocerse los resultados.

El primer ministro de India, Narendra Modi, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el embajador de Estados Unidos en Bangladés, Brent T. Christensen, en felicitar a Rahman por la victoria de su partido.

