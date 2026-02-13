Partido Nacionalista de Bangladés se encamina a una victoria electoral (proyecciones)

El Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), liderado por Tarique Rahman, se encamina hacia una victoria contundente en las primeras elecciones celebradas desde el sangriento alzamiento popular de 2024, proyectaron este viernes cadenas de televisión locales.

A las 23:30 GMT del jueves, las estaciones televisivas estimaban que el BNP había superado el umbral de 150 escaños para asegurarse una mayoría en el Parlamento.

Los canales de televisión Jamuna y Somoy informaron que el BNP obtuvo 197 curules.

La coalición islamista rival encabezada Jamaat-e-Islami logró 63 bancas, según las proyecciones de las cadenas, lo que supone un gran salto con respecto a sus resultados anteriores, pero muy lejos de la victoria absoluta que prometió.

Los resultados no son oficiales y continúa el recuento en 299 de las 300 circunscripciones abiertas.

El gobernante interino del país, Muhammad Yunus, quien renunciará al cargo tras las elecciones, había destacado previamente en un mensaje a la nación la importancia de esta votación.

Yunus, de 85 años y nobel de la paz, gobierna el país del sur de Asia desde el fin del gobierno de 15 años de Sheikh Hasina, en agosto de 2024.

Protagonistas de los disturbios del verano de 2024, los jóvenes (los de 18 a 37 años representan el 44% del electorado) esperan cambios profundos en un país con la economía estancada y minado por la corrupción.

Hasina, de 78 años, fue sentenciada a muerte en ausencia por crímenes contra la humanidad por la sangrienta represión de las manifestaciones en sus últimos meses en el poder. Actualmente permanece en India.