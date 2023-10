El partido populista Smer-SD, opuesto a la ayuda a Ucrania y crítico con la Unión Europea (UE) y la OTAN, ganó las elecciones legislativas en Eslovaquia, según los resultados anunciados este domingo.

El partido del ex primer ministro Robert Fico sumó 23% de los votos, superando a la formación centrista Eslovaquia Progresista, que obtuvo 18%.

"Eslovaquia y sus habitantes tienen problemas más importantes que Ucrania", dijo Fico a los periodistas este domingo.

El político agregó que Ucrania "es una enorme tragedia para todos" y llamó a celebrar conversaciones de paz. "Que haya más matanzas no beneficia a nadie", afirmó.

Durante la campaña este ex primer ministro prometió que Eslovaquia dejará de enviar ayuda a Ucrania y llamó a mejorar las relaciones con Rusia.

La presidenta de Eslovaquia, Zuzana Caputova, declaró este domingo que encargará oficialmente a Smer-SD la formación del gobierno a partir del lunes.

Analistas anticipan que un gobierno de Fico puede cambiar la política exterior eslovaca para asemejarse a la del primer ministro húngaro, Victor Orban.

Fico afirmó que la orientación de la política extranjera de Eslovaquia no va a cambiar, ya que el país es miembro de la UE.

"Esto no significa que yo no pueda criticar cosas que no me gustan de la UE", defendió.

Smer-SD sumó 42 escaños de los 150 del Parlamento, por lo que deberá formar una coalición para gobernar.

Un posible aliado será el izquierdista Hlas-SD, surgido en 2020 cuando un grupo de diputados de Smer renunció a la agrupación. El partido alcanzó 27 escaños.

Hlas es dirigido por Peter Pellegrini, quien asumió como primer ministro en 2018 luego de la renuncia de Fico en medio de protestas nacionales tras el asesinato del periodista Jan Kuciak y su prometida.

Kuciak reveló vínculos entre la mafia italiana y el gobierno de Fico en su último artículo, publicado póstumamente.

Pellegrini dijo a periodistas que no es buena idea tener a dos ex primeros ministros en un mismo gobierno, aunque "eso no significa que una coalición de este tipo sea imposible".

El analista Branislav Kovacik de la Universidad Matej Bel dijo a AFP que espera ver a Pellegrini en la coalición.

"Quizás no forme parte del gabinete. Podría ser presidente del Parlamento, ya lo fue en el pasado e hizo un buen trabajo", comentó.

Los dos partidos se aliaron en el pasado con el nacionalista Partido Nacional Eslovaco (SNS), que llegó a los 10 escaños, para alcanzar la mayoría parlamentaria de 79 legisladores.

Fico ya conformó gobierno en dos ocasiones con el SNS, que también se opone a la ayuda para Ucrania.

Eslovaquia es uno de los mayores contribuyentes de ayuda para Ucrania, teniendo en cuenta su PIB.

El ministro eslovaco de Defensa, Martin Sklenar, visitó Kiev antes de la elección, y el día de la votación, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski agradeció a Eslovaquia por su apoyo.

- Desinformación -

Eliska Spisakova dijo que votó por Smer, ya que este partido es "la opción natural para los trabajadores pobres".

"Tengo buena opinión de (Fico), se enfoca en las necesidades de nosotros los eslovacos", declaró a AFP en Bratislava.

La campaña estuvo marcada por los altos niveles de desinformación en internet, mucha de la cual apuntó a atacar al presidente del partido Eslovaquia Progresista, Michal Simecka, un vicepresidente del Parlamento Europeo.

Un estudio del organismo Globsec mostró el año pasado que la mayoría de los eslovacos cree en teorías conspirativas.

Eslovaquia emergió como un país independiente en 1993 tras la separación pacífica de la República Checa, luego de que la extinta Checoslovaquia terminó en 1989 con cuatro décadas de gobierno comunista.

