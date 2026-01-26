Partido promilitar en Birmania proclama victoria en elecciones

El principal partido promilitar de Birmania venció las elecciones organizadas por la junta castrense, afirmó a la AFP una fuente de la agrupación, tras un mes de votaciones cuestionadas por observadores como una continuación del mando del ejército

"Ya ganamos una mayoría", declaró un alto cargo del Partido Unión Solidaridad y Desarrollo (PUSD) en condición de anonimato por no estar autorizado a compartir los resultados preliminares

"Estamos en posición de formar un nuevo gobierno", agregó la fuente, tras la tercera y última fase de las votaciones, celebrada el domingo

Varios analistas se refieren al PUSD como un representante civil de los militares que tomaron el poder en un golpe de Estado en 2021, al deponer el gobierno de la líder democrática Aung San Suu Kyi

Los militares aseguraron que esta elección devolverá el poder al pueblo

Sin embargo, Suu Kyi continúa detenida y su partido fue disuelto, y críticos señalan que las elecciones solo tenían candidatos aliados del ejército