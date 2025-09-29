Partido proUE de Moldavia gana unas elecciones marcadas por acusaciones de interferencia rusa
CHISINÁU, Moldavia (AP) — El partido prooccidental que gobierna Moldavia ganó de manera decisiva una elección parlamentaria plagada de acusaciones de interferencia rusa y que estaba ampliamente considerada como una decisión clara entre Oriente y Occidente.
Con casi todos los reportes de las mesas de votación contados, los datos electorales mostraron que el Partido de Acción y Solidaridad pro UE obtuvo el 50,1% de los votos, mientras que el Bloque Electoral Patriótico prorruso obtuvo el 24,2%. El Bloque Alternativa, favorable a Rusia, quedó en tercer lugar, seguido por el populista Nuestro Partido.
La tensa votación del domingo enfrentó al gobernante Partido de Acción y Solidaridad proeuropeo contra varios oponentes favorables a Rusia, pero sin socios proeuropeos viables. Parecía haber asegurado una clara mayoría de escaños legislativos.
