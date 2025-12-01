Partido que quedó tercero en las elecciones en Chile llama a votar nulo en el balotaje

SANTIAGO (AP) — El Partido de la Gente del economista Franco Parisi, que quedó en tercer lugar en las elecciones generales de Chile con casi un 20% de los votos, anunció que no apoyará a ninguno de los dos candidatos que se medirán en el balotaje y llamó a votar nulo tras una consulta realizada entre sus militantes.

Parisi sorprendió en los comicios del pasado 16 de noviembre al terminar en el tercer puesto con un 19,7% de los votos, detrás de la comunista Jeannette Jara, la carta del oficialismo que logró un 26,8% de apoyo, y del ultraderechista José Antonio Kast con 23,9%.

Su electorado podría ser decisivo para la segunda vuelta que se celebrará el próximo 14 de diciembre, pese a que el economista ya había expresado su reticencia a avalar otra candidatura.

La decisión se produce después de una consulta en línea realizada el domingo entre los militantes del partido en todas las 16 regiones del país. Un 78% de los votantes se pronunció por la opción del voto nulo, mientras un 20% se decantó por apoyar a Kast y sólo 2% lo hizo por Jara.

“Fue un acto democrático dirigido por los presidentes regionales de sus respectivas regiones, desde Arica y Parinacota hasta la región de Magallanes y la Antártica”, expresó en la madrugada del lunes el presidente del Partido de la Gente (PDG), Rodrigo Vattuone, a periodistas. “El resultado es contundente”.

Jara, la primera comunista en encabezar una lista única de todos los sectores progresistas de Chile, y Kast, fundador y líder del Partido Republicano que postula por tercera vez a La Moneda, volverán a enfrentarse en las urnas un mes después de que ninguno obtuviera la mayoría necesaria para asegurarse la victoria en la primera vuelta.

Los resultados de la primera ronda electoral han confirmado el giro ideológico de Chile a la ultraderecha, con Kast, uno de los principales referentes de la extrema derecha latinoamericana, perfilándose como el favorito — los sondeos le atribuyen en torno del 57% de apoyo para la segunda vuelta frente al 43% que lograría Jara—.

Los números han expuesto además el descontento con la izquierda actualmente en el poder —encabezada por el presidente saliente Gabriel Boric y quien se impuso a Kast en un balotaje hace cuatro años—.

A falta de dos semanas para la votación Kast, un abogado conservador de 59 años y opuesto al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo, ha afianzado su propuesta de un "gobierno de emergencia” para combatir al crimen organizado y controlar la inmigración irregular, las dos principales preocupaciones de los chilenos.

Sus propuestas incluyen medidas como la deportación de inmigrantes indocumentados, la construcción de muros y zanjas en las fronteras e incursiones militares para recuperar áreas dominadas por el narcotráfico, cuya llegada ha disparado los niveles de delincuencia en el país.