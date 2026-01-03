Partido respaldado por militares lidera primeros resultados electorales en Myanmar

BANGKOK, Tailandia (AP) — El organismo electoral designado por el ejército de Myanmar comenzó a anunciar los ganadores de la primera fase de las elecciones generales de tres tramos, y afirmó que el partido respaldado por los militares ha obtenido la mayoría de los escaños, como se esperaba.

Los críticos con el sistema actual sostienen que los comicios están diseñados para añadir una fachada de legitimidad al statu quo. Afirman que las elecciones no son ni libres ni justas debido a la exclusión de los principales partidos y a la represión gubernamental contra la disidencia. Los grupos opositores pidieron a los votantes que boicoteen la votación.

El gobierno militar dijo el miércoles que más de 6 millones de personas —alrededor del 52% de los más de 11 millones de electores llamados a las urnas en la primera fase el 28 de diciembre— emitieron sus votos y calificó la participación como un claro éxito.

La Comisión Electoral de la Unión (UEC, por sus siglas en inglés) anunció en el periódico estatal Myanma Alinn el sábado que el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo, USDP, logró 38 de los 330 representantes en la cámara baja o Pyithu Hluttaw, aunque muchos escaños en liza no han sido declarados.

Otro anuncio proclamó al líder del USDP, Khin Yi, como vencendor en su circunscripción de la capital, Naipyidó. Es un antiguo general y jefe de policía, considerado ampliamente un aliado próximo al líder militar, el general Min Aung Hlaing. Se dice que recibió 49.006 de los 68.681 votos emitidos.

El Partido Democrático de las Nacionalidades Shan y el Partido de la Unidad Mon obtuvieron un escaño cada uno, indicó el comunicado de la UEC.

Aunque el anuncio del sábado no tenía los resultados definitivos, los líderes del USDP estaban convencidos de su éxito en la primera fase.

Un alto cargo de la formación dijo a The Associated Press el sábado que han obtenido 88 de los 102 escaños en disputa en esta primera fase.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer pública esa información, indicó que el partido no tuvo oposición en 29 circunscripciones, sin desafíos ni rivales.

Myanmar tiene una legislatura bicameral, con un total de 664 escaños. El partido que tenga una mayoría parlamentaria combinada puede elegir al nuevo presidente, quien puede nombrar un gabinete y formar gobierno. La Constitución contempla que el ejército reciba automáticamente el 25% de los escaños en cada cámara.

El funcionario del USDP dijo que el partido también sacó el 85% de los escaños en disputa en las legislaturas regionales, aunque los resultados definitivos no se conocerán hasta pasada la segunda o tercera fases.

Las fases restantes se llevarán a cabo el 11 y el 25 de enero, pero 65 municipios no participarán en ellas debido a los combates.

Aunque hay más de 4.800 candidatos de 57 partidos compitiendo por escaños en las cámaras nacionales y regionales, solo 6 partidos compiten a nivel nacional con la posibilidad de ganar influencia política en el parlamento. El USDP es, con diferencia, el rival más fuerte.

La junta militar se instauró cuando los soldados derrocaron al gobierno electo de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021. Esto impidió que la formación, la Liga Nacional para la Democracia, asumiese para un segundo mandato a pesar de haber logrado una victoria aplastante en las elecciones de 2020.

La Liga fue disuelta en 2023, junto con otros 39 partidos, tras negarse a registrarse oficialmente bajo las nuevas reglas militares.

El alzamiento militar desencadenó una oposición popular generalizada que ha crecido hasta convertirse en una guerra civil.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.