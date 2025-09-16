Partido Serbia-Albania de clasificación mundialista no se jugará en Belgrado por razones de seguridad

El partido de clasificación para el Mundial 2026 que debe enfrentar a las selecciones de Serbia y Albania, previsto inicialmente en Belgrado, se jugará finalmente en Leskovac, al sur del país, por razones de seguridad, anunció el lunes por la noche la federación serbia.

La UEFA validó la demanda serbia de cambiar el escenario del partido previsto para el 11 de octubre.

"Un partido así es de muy alto riesgo y requiere de un control absoluto para evitar incidentes, como ya ocurrió en los dos últimos enfrentamientos entre estos equipos", recordó la federación serbia en un comunicado.

En 2014, en partido de clasificación para la Eurocopa 2012, un dron con una bandera de la "Gran Albania" (incluyendo Kosovo, una provincia que declaró su independencia en 2008, aunque no ha sido reconocida por Serbia) sobrevoló el estadio.

Esta acción provocó la cólera de los aficionados serbios, que invadieron el terreno de juego, lo que supuso la interrupción definitiva del partido y la decisión de dar ganador a Albania por 3-0.

Un año más tarde, en Elbasan (Albania), la prensa informó que el autobús del equipo serbio fue atacado con piedras.

La FIFA ya sancionó en junio a Serbia por "discriminación y violencia racista" por parte de los aficionados serbios durante un encuentro contra Andorra.

"Organizar el partido en Leskovac reduce mucho el riesgo de eventuales incidentes", justificó la federación serbia.

El estadio Dubocica de Leskovac tiene capacidad para apenas 8000 personas, por las 52.000 plazas del estadio del Estrella Roja.

Serbia ocupa actualmente la tercera plaza del grupo K, justo por detrás de Albania, segundo, e Inglaterra, líder.

