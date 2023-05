Partido ultraderechista boicoteará votaciones en la Knesset por la "débil respuesta" a enfrentamientos en Gaza

El Likud traslada a Ben Gvir que "no tiene por qué quedarse" en el Gobierno si no está de acuerdo con las decisiones de Netanyahu

MADRID, 3 May. 2023 (Europa Press) -

El partido ultraderechista israelí Otzma Yehudit, encabezado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha anunciado este miércoles que boicoteará las votaciones en el Parlamento ante la "débil respuesta" del Gobierno a los últimos enfrentamientos en la Franja de Gaza tras la muerte de Jader Adnan, un alto cargo de Yihad Islámica que llevaba más de 85 días en huelga de hambre en una cárcel de Israel.

"Otzma Yehudit no estará presente en las votaciones en la Knesset hasta que se entienda y asuma que el objetivo de este Gobierno es el de ser un verdadero gobierno derechista", ha dicho Ben Gvir, quien ha reclamado ser incluido en las deliberaciones en materia de seguridad.

"Lo digo de la forma más explícitamente posible. Si (el primer ministro, Benjamin Netanyahu) quiere que estemos en el Gobierno, debe invitarnos a estas deliberaciones, lo que no ha pasado durante los últimos cuatro meses", ha señalado, según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

Así, ha recalcado que si Otzma Yehudit es uno de los socios de coalición, "es necesario que sea invitado y, lo que es más importante, que tenga influencia". "Si el primer ministro quiere que sea así, estaremos contentos. Si no, no iremos a las votaciones", ha reiterado.

"Si no quieren que Otzma Yehudir esté en el Gobierno, es libre de cesarnos. Si no quiere un verdadero gobierno de derechas, puede mandarnos a casa", ha zanjado, después de que el Likud afirmara previamente que Ben Gvir puede abandonar el cargo si no está contento con las decisiones del Ejecutivo.

En este sentido, el Likud ha sostenido que "el primer ministro, el ministro de Defensa, el Ejército y las agencias de seguridad son las que gestionan los incidentes sensibles de seguridad a los que Israel hace frente".

"El primer ministro de Israel decide quién es un participante relevante en estas discusiones. Si esto es inaceptable para el ministro Ben Gvir, no tiene por qué quedarse en el Gobierno", ha aseverado, en medio de un aumento de las tensiones internas en torno a asuntos como la polémica reforma judicial.

Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han alcanzado en la madrugada de este miércoles un alto el fuego --con mediación de Naciones Unidas, Egipto y Qatar-- tras el último intercambio de disparos, que se ha saldado con un palestino muerto y tres heridos en Israel.

Tras la muerte de Adnan, Yihad Islámica había afirmado que "el asesinato no quedará sin respuesta y la resistencia continuará con toda su fuerza y determinación", mientras Hamás --que controla el enclave palestino desde 2007-- recalcó que "la ocupación y su Gobierno fascista pagarán el precio de este crimen".

Adnan, de 45 años, fue detenido el 5 de febrero en su localidad de residencia, Arrabé, momento en el que anunció el inicio de una huelga de hambre, como ya había realizado en ocasiones anteriores durante sus estancias en prisión. Así, se negaba a someterse a exámenes médicos y tratamientos, según han informado los medios palestinos.

Europa Press