Partido Verde gana elección especial en Reino Unido y relega a laboristas de Starmer a tercer puesto

LONDRES (AP) — El Partido Verde ganó el viernes una elección parlamentaria especial en Inglaterra, en un gran impulso para la pequeña formación y un revés para el primer ministro, Keir Starmer, cuyo Partido Laborista de centroizquierda quedó relegado al tercer lugar

La candidata de los verdes, Hannah Spencer, fue declarada ganadora de los comicios en Gorton y Denton a primera hora del viernes, con 14.980 votos. Matthew Goodwin, del partido de ultraderecha Reform UK, obtuvo 10.578 votos y la laborista Angeliki Stogia recibió 9.364

El resultado ilustra el panorama político cada vez más fragmentado de Reino Unido, que durante décadas estuvo dominado por los partidos Laborista y Conservador. La circunscripción de Gorton y Denton, en Manchester, eligió a legisladores laboristas durante casi todo el siglo pasado, pero el gobierno de Starmer ha visto caer su popularidad desde que llegó al poder en julio de 2024

La cuota de votos del Partido Laborista se redujo a la mitad con respecto a las elecciones nacionales de 2024, cuando se impuso en la circunscripción con facilidad. Spencer ganó por un margen inesperadamente amplio para dar a los ecologistas su quinto escaño en la Cámara de los Comunes de 650 miembros

“A la gente de aquí, de Gorton y Denton, que se siente rezagada y aislada: los veo y lucharé por ustedes”, dijo Spencer, fontanera y concejala local, en su discurso de victoria

Pidió disculpas a los clientes a los que atiende como fontanera y explicó que tendría que cancelar algunas citas porque “me voy al Parlamento”

El Partido Verde superó no solo al Laborista, que tiene 404 escaños en los Comunes, sino también a Reform UK, una formación antiinmigración liderada por el veterano político de extrema derecha Nigel Farage, que cuenta con ocho escaños en la cámara pero ha encabezado los sondeos nacionales durante meses

El resultado de los comicios, convocados tras la renuncia del anterior legislador laborista de la circunscripción, había sido difícil de predecir en una zona diversa con vecindarios tradicionalmente de clase trabajadora —que antes eran laboristas y ahora se inclinan hacia Reform—, así como grandes cantidades de estudiantes universitarios y residentes musulmanes. Muchos de ellos se sienten desilusionados por el giro centrista de los laboristas bajo el mando del primer ministro, y por lo que se percibe como lentitud del gobierno para criticar la conducta de Israel en la guerra contra Hamás en Gaza, un terreno fértil para el Partido Verde

Bajo el liderazgo “ecopopulista” de Zack Polanski, los Verdes van más allá de las preocupaciones ambientales para centrarse en temas que incluyen el costo de vida, la legalización de las drogas y el apoyo a la causa palestina

Contratiempos para Starmer

Starmer ha soportado una serie de contratiempos desde que condujo al Partido Laborista a una aplastante victoria electoral en julio de 2024. Ha tenido dificultades para lograr el crecimiento económico prometido, reparar unos servicios públicos deteriorados y rebajar el costo de la vida. Prometió un gobierno honesto tras 14 años de mandatos conservadores que terminaron en escándalos y caos, pero se ha visto acosado por errores y cambios de rumbo en recortes al bienestar social y otras políticas impopulares

La derrota del viernes subraya la profunda impopularidad de los laboristas y las amenazas que los asolan, tanto por la izquierda como por la derecha

Las próximas elecciones nacionales no deberían celebrarse hasta 2029, lo que significa que la principal amenaza para Starmer proviene de dentro de su propio partido, cuyos legisladores consideran si lo apartan para elegir a un nuevo líder

Starmer se libró por poco a principios de este mes, cuando el descontento interno en la formación se disparó tras las revelaciones sobre la relación entre el delincuente sexual Jeffrey Epstein y Peter Mandelson, un veterano político laborista a quien Starmer nombró embajador de Reino Unido en Washington en 2024

La policía investiga correos electrónicos que sugieren que Mandelson transmitió información gubernamental sensible a Epstein hace década y media. Mandelson fue arrestado e interrogado por investigadores esta semana antes de quedar libre bajo fianza. No enfrenta ninguna acusación de conducta sexual indebida

Starmer cesó a Mandelson en septiembre de 2025 tras la aparición de pruebas de su amistad con Epstein tras la condena al financiero en 2008 por delitos sexuales que involucraban a una menor. Pero las últimas revelaciones avivaron la ira de los legisladores laboristas contra Starmer por su mal criterio al elegir a Mandelson para el cargo

El primer ministro enfrentará también preguntas sobre los motivos por los que el partido impidió a Andy Burnham, el popular alcalde laborista del Gran Manchester, postularse para los comicios. Burnham está considerado un posible rival de Starmer por el liderazgo de la formación

La derrota en las urnas reforzará a quienes sostienen que los esfuerzos del gobierno por atraer a votantes “interesados en Reform” con políticas destinadas a frenar la inmigración han alejado a muchos liberales

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa