Partidos de izquierda celebran el indulto concedido a dos integrantes del colectivo 'Los seis de Zaragoza'

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

Diversas formaciones de izquierda han celebrado el indulto concedido este martes por el Gobierno a dos de los integrantes de 'los 6 de Zaragoza', el sobrenombre con el que se conoce a los seis jóvenes condenados a prisión por los disturbios ocurridos en enero de 2019 en Zaragoza durante una protesta contra la celebración de un mitin de Vox.

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacado en declaraciones a los medios en el patio del Congreso que esta medida de gracia era una "cuestión de justicia" y ha expresado su alegría por la salida de la cárcel de estas dos personas, como venía demandado su espacio político.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha valorado a través de la red social 'X' esta decisión como una "grandísima noticia" y la demostración de que la presión social contra la criminalización de la protesta funciona".

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, también ha saludado la concesión de este indulto y ha lanzado que el "antifascismo no es delito".

Por otra parte, el diputado de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, se ha congratulado de que su espacio político ha conseguido este indulto y que hoy se ha hecho "un poco de justicia gracias a la plataforma y a toda la sociedad aragonesa", aunque no habrá completas garantías hasta la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como la Ley Mordaza.

En declaraciones a los medios en el Congreso, el parlamentario ha señalado que indagarán en los motivos por los que no han sido indultados otros condenados de este grupo.

Por su parte, Anticapitalistas ha apuntado que tras un periodo en prisión el Ejecutivo reconoce el indulto para dos integrantes de los 'Seis de Zaragoza' y promete que seguirán peleando "por la libertad del resto y contra la represión".