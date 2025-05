Partidos de la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana de 2025, que se disputarán entre martes y jueves, y posiciones de las ocho llaves:

- Grupo A

Miércoles, en Asunción: Guaraní (PAR) - Boston River (URU)

Miércoles, en Buenos Aires: Independiente (ARG) - Nacional Potosí (BOL)

Posiciones:

Pts J G E P GF GC

1. Independiente (ARG) 9 5 3 0 2 9 6

2. Guaraní (PAR) 8 5 2 2 1 9 7

3. Nacional Potosí (BOL) 7 5 2 1 2 8 6

4. Boston River (URU) 4 5 1 1 3 7 14

- Grupo B

Miércoles, en Florencio Varela: Defensa y Justicia (ARG) - Cerro Largo (URU)

Miércoles, en Quito: Universidad Católica (ECU) - Vitória (BRA)

Posiciones:

Pts J G E P GF GC

1. Universidad Católica (ECU) 11 5 3 2 0 11 5 clasificado

2. Vitória (BRA) 6 5 1 3 1 3 3

3. Defensa y Justicia (ARG) 4 5 0 4 1 3 5

4. Cerro Largo (URU) 4 5 1 1 3 3 7

- Grupo C

Martes, en Cali: América de Cali (COL) - Racing (URU)

Martes, en Buenos Aires: Huracán (ARG) - Corinthians (BRA)

Posiciones:

Pts J G E P GF GC

1. Huracán (ARG) 11 5 3 2 0 10 2

2. Corinthians (BRA) 8 5 2 2 1 5 4

3. América de Cali (COL) 7 5 1 4 0 5 3

4. Racing (URU) 0 5 0 0 5 2 13

- Grupo D

Jueves, en Porto Alegre: Gremio (BRA) - Sportivo Luqueño (PAR)

Jueves, en Mendoza: Godoy Cruz (ARG) - Atlético Grau (PER)

Posiciones:

Pts J G E P GF GC

1. Godoy Cruz (ARG) 11 5 3 2 0 8 3

2. Gremio (BRA) 9 5 2 3 0 7 4

3. Atlético Grau (PER) 3 5 0 3 2 3 7

4. Sportivo Luqueño (PAR) 2 5 0 2 3 4 8

- Grupo E

Miércoles, en Santiago: Palestino (CHI) - Mushuc Runa (ECU)

Miércoles, en Belo Horizonte: Cruzeiro (BRA) - Unión (ARG)

Posiciones:

Pts J G E P GF GC

1. Mushuc Runa (ECU) 13 5 4 1 0 10 4 clasificado

2. Palestino (CHI) 9 5 3 0 2 9 7

3. Cruzeiro (BRA) 4 5 1 1 3 5 7

4. Unión (ARG) 3 5 1 0 4 2 8

- Grupo F

Jueves, en Rio de Janeiro: Fluminense (BRA) - Once Caldas (COL)

Jueves, en Santiago: Unión Española (CHI) - San José (BOL)

Posiciones:

Pts J G E P GF GC

1. Once Caldas (COL) 12 5 4 0 1 8 4

2. Fluminense (BRA) 10 5 3 1 1 9 2

3. San José (BOL) 4 5 1 1 3 5 11

4.

Unión Española (CHI) 2 5 0 2 3 2 7 - Grupo G Martes, en Buenos Aires: Lanús (ARG) - Academia Puerto Cabello (VEN) Martes, en Río de Janeiro: Vasco da Gama (BRA) - Melgar (PER) Posiciones: Pts J G E P GF GC 1. Lanús (ARG) 11 5 3 2 0 7 2 clasificado 2. Melgar (PER) 7 5 2 1 2 5 7 3. Vasco da Gama (BRA) 5 5 1 2 2 5 8 4. Academia Puerto Cabello (VEN) 4 5 1 1 3 6 6 - Grupo H Jueves, en Belo Horizonte: Atlético Mineiro (BRA) - Cienciano (PER) Jueves, en Caracas: Caracas FC (VEN) - Deportes Iquique (CHI) Posiciones: Pts J G E P GF GC 1. Cienciano (PER) 9 5 2 3 0 11 5 2. Atlético Mineiro (BRA) 8 5 2 2 1 10 5 3. Caracas FC (VEN) 5 5 1 2 2 7 10 4. Deportes Iquique (CHI) 4 5 1 1 3 6 14 raa/ma