Resultados de los partidos de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 (entre paréntesis los resultados de la ida y en mayúscula los clasificados a cuartos de final):

- Martes:

En Buenos Aires: Vélez Sarsfield (ARG) - Fortaleza (BRA) 2-0 (0-0)

En Sao Paulo: Sao Paulo (BRA) - Atlético Nacional (COL) 4-3 en penales, 1-1 (0-0)

En Buenos Aires: Racing Club (ARG) - Peñarol (URU) 3-1 (0-1)

- Miércoles:

En La Plata: Estudiantes de La Plata (ARG) - Cerro Porteño (PAR) 0-0 (1-0)

En Porto Alegre (00H30 GMT del jueves): Internacional (BRA) - Flamengo (BRA) (0-1)

- Jueves:

En Quito (22H00 GMT): Liga de Quito (ECU) - Botafogo (BRA) (0-1)

En Sao Paulo (00H30 GMT del viernes): Palmeiras (BRA) - Universitario (PER) (4-0)

En Buenos Aires (00H30 GMT del viernes): River Plate (ARG) - Libertad (PAR) (0-0)

