LA NACION

Partidos de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores

Resultados de los partidos de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 (entre...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Partidos de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores
Partidos de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores

Resultados de los partidos de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 (entre paréntesis los resultados de la ida y en mayúscula los clasificados a cuartos de final):

- Martes:

En Buenos Aires: Vélez Sarsfield (ARG) - Fortaleza (BRA) 2-0 (0-0)

En Sao Paulo: Sao Paulo (BRA) - Atlético Nacional (COL) 4-3 en penales, 1-1 (0-0)

En Buenos Aires: Racing Club (ARG) - Peñarol (URU) 3-1 (0-1)

- Miércoles:

En La Plata: Estudiantes de La Plata (ARG) - Cerro Porteño (PAR) 0-0 (1-0)

En Porto Alegre (00H30 GMT del jueves): Internacional (BRA) - Flamengo (BRA) (0-1)

- Jueves:

En Quito (22H00 GMT): Liga de Quito (ECU) - Botafogo (BRA) (0-1)

En Sao Paulo (00H30 GMT del viernes): Palmeiras (BRA) - Universitario (PER) (4-0)

En Buenos Aires (00H30 GMT del viernes): River Plate (ARG) - Libertad (PAR) (0-0)

ma

LA NACION
Más leídas
  1. Florencia Peña se sumó a la polémica sobre Homo Argentum
    1

    Florencia Peña se sumó a la polémica sobre Homo Argentum

  2. Un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió
    2

    Violento accidente en la Panamericana: un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió

  3. Quiénes son los diputados que desafiaron el veto de Milei sobre discapacidad
    3

    Uno por uno. Quiénes son los diputados que desafiaron el veto de Milei sobre discapacidad

  4. Un incapacitante virus transmitido por mosquitos se extiende a nivel global
    4

    Cambio climático: un incapacitante virus transmitido por mosquitos se extiende a nivel global

Cargando banners ...