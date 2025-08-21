Partidos de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores
Resultados de los partidos de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 (entre...
Resultados de los partidos de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 (entre paréntesis los resultados de la ida y en mayúscula los clasificados a cuartos de final):
- Martes:
En Buenos Aires: Vélez Sarsfield (ARG) - Fortaleza (BRA) 2-0 (0-0)
En Sao Paulo: Sao Paulo (BRA) - Atlético Nacional (COL) 4-3 en penales, 1-1 (0-0)
En Buenos Aires: Racing Club (ARG) - Peñarol (URU) 3-1 (0-1)
- Miércoles:
En La Plata: Estudiantes de La Plata (ARG) - Cerro Porteño (PAR) 0-0 (1-0)
En Porto Alegre (00H30 GMT del jueves): Internacional (BRA) - Flamengo (BRA) (0-1)
- Jueves:
En Quito (22H00 GMT): Liga de Quito (ECU) - Botafogo (BRA) (0-1)
En Sao Paulo (00H30 GMT del viernes): Palmeiras (BRA) - Universitario (PER) (4-0)
En Buenos Aires (00H30 GMT del viernes): River Plate (ARG) - Libertad (PAR) (0-0)
