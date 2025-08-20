LA NACION

Partidos de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana

Resultados de los partidos vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 (entre...

Resultados de los partidos vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 (entre paréntesis los resultados que se registraron en la ida y en mayúscula los clasificados a cuartos de final):

- Martes:

En Buenos Aires: Huracán (ARG) - ONCE CALDAS (COL) 1-3 (0-1)

En Riobamba (00H30 GMT del miércoles): Mushuc Runa (ECU) - Independiente del Valle (ECU) (0-1)

En Río de Janeiro (00H30 GMT del miércoles): Fluminense (BRA) - América de Cali (COL) (2-1)

- Miércoles:

En Cusco (22H00 GMT): Cienciano (PER) - Bolívar (BOL) (0-2)

En Quito (00H30 GMT del jueves): Universidad Católica (ECU) - Alianza Lima (PER) (0-2)

En Buenos Aires (00H30 GMT del jueves): Independiente (ARG) - Universidad de Chile (CHI) (0-1)

- Jueves:

En Mendoza (22H00 GMT): Godoy Cruz (ARG) - Atlético Mineiro (BRA) (1-2)

En Buenos Aires (00H30 GMT del viernes): Lanús (ARG) - Central Córdoba (ARG) (0-1)

