Partidos kurdos iraníes basados en Irak se alían contra Teherán

Varios grupos kurdos iraníes basados en Irak, que apoyan el movimiento de protesta contra Teherán, anunciaron el domingo la formación de una coalición política destinada a "derrocar a la República Islámica" y, en última instancia, garantizar la autodeterminación kurda

Los kurdos son una de las minorías no persas más numerosas de Irán. También están presentes en Irak, Siria y Turquía

Las facciones de la oposición kurda iraní, calificadas de "terroristas" y "separatistas" por Teherán, tienen su base en la región autónoma del Kurdistán iraquí, fronteriza con Irán

Han sido blanco de repetidos ataques aéreos iraníes, que los acusan de perpetrar ataques contra sus fuerzas

Cinco de estas organizaciones decidieron unirse para "afirmar su presencia ante el actual contexto político en Irán, donde el régimen de la República Islámica ha perdido toda legitimidad política, pero lamentablemente se mantiene en el poder"

Para apoyar las protestas, brutalmente reprimidas por las autoridades iraníes en enero, "se necesitan esfuerzos políticos coordinados y conjuntos sobre el terreno entre los partidos políticos kurdos, las organizaciones de la sociedad civil y otros grupos en todo Irán", declaró la coalición en un comunicado de prensa

Esta alianza, autodenominada "Coalición de Fuerzas Políticas del Kurdistán Iraní", afirma que su principal objetivo es "derrocar a la República Islámica de Irán y garantizar la autodeterminación kurda"

Incluye al Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK), el Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI) y el Partido por una Vida Libre en Kurdistán (PJAK)

El Ministerio del Interior de la región autónoma protestó, afirmando que "no permitirá que ningún actor utilice el Kurdistán contra un país vecino"

Las facciones kurdas iraníes, a menudo armadas y algunas con ideologías socialistas, han abandonado en gran medida su insurgencia para centrarse en el activismo político

Sin embargo, cuentan con combatientes que se entrenan en el uso de armas en bases en las montañas del Kurdistán iraquí (norte)

El mes pasado, convocaron a una huelga general en apoyo a las protestas contra el régimen iraní

En 2022, Irán atacó a activistas kurdos iraníes en el exilio, acusándolos de instigar las protestas por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven kurda iraní