Pasajera de crucero anciana es hallada muerta tras ser abandonada en isla de Australia

MELBOURNE, Australia (AP) — Una pasajera de crucero de 80 años fue encontrada muerta en una isla de la Gran Barrera de Coral, un día después de que la tripulación del barco la abandonara accidentalmente en esa región de Australia.

Katherine Rees, hija de la pasajera, acusó el jueves a la compañía de cruceros Coral Expeditions de una "falta de cuidado y sentido común" que dejó a su madre, Suzanne Rees, morir sola.

Suzanne Rees, residente de Sydney, estaba en el segundo día de un crucero que circunnavegaba Australia cuando desembarcó del Coral Adventurer el sábado en la isla Lizard. Planeaba hacer una caminata con otros pasajeros hasta un mirador en la montaña.

El barco tenía unas cinco horas de haber partido de la isla cuando reportó la desaparición de la mujer el sábado por la noche, indicaron las autoridades.

"Estamos conmocionados y entristecidos de que el Coral Adventurer partiera de la isla Lizard sin mi mamá después de una excursión organizada", manifestó en un comunicado Katherine Rees, quien también vive en Sydney.

"Por lo poco que nos han dicho, parece que hubo una falta de cuidado y sentido común. Entendemos por la policía que fue un día muy caluroso, y mamá se sintió mal durante el ascenso a la colina. Le pidieron que bajara, sin que nadie la acompañara. Luego el barco se fue, aparentemente sin hacer un conteo de pasajeros. En algún momento de esa secuencia, o poco después, mamá murió, sola", agregó la hija.

La tripulación de un helicóptero de búsqueda avistó el cuerpo de Suzanne Rees al día siguiente, a unos 50 metros (55 yardas) del sendero que conduce al mirador, informó el periódico The Australian. Parecía haber caído de un acantilado o pendiente, agregó.

Katherine Rees expresó que esperaba que una investigación del forense "determine qué debería haber hecho la compañía que podría haber salvado la vida de mamá".

La policía indicó en un comunicado que un forense investigaría la "muerte no sospechosa". El tribunal del forense también confirmó que el fallecimiento había sido remitido para investigación.

El director general de Coral Expeditions, Mark Fifield, indicó que su compañía estaba cooperando plenamente con las investigaciones oficiales sobre la muerte. Dijo que sería inapropiado comentar mientras esas investigaciones estén en proceso.

"Hemos expresado nuestras más sinceras condolencias a la familia Rees y seguimos profundamente apenados de que esto haya ocurrido", manifestó Fifield en un comunicado.

“Continuamos brindando todo nuestro apoyo a la familia Rees durante este difícil momento”.

La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima, un organismo regulador de seguridad, está investigando por qué Rees podría no haber sido contabilizada cuando los pasajeros abordaban el buque en la isla Lizard.

La tragedia también está siendo investigada por un organismo de seguridad laboral.

Se notó por primera vez la desaparición de Rees cuando no se presentó en el comedor del barco para la cena, apuntó el periódico.

El crucero regresó a la isla Lizard el domingo temprano.

Los estándares de seguridad de Australia para su sector turístico de la Gran Barrera de Coral fueron objeto de intenso escrutinio después de que la pareja de estadounidenses Tom y Eileen Lonergan fueran abandonados en el mar durante una inmersión grupal de buceo en 1998. La tripulación del barco turístico no se dio cuenta de que faltaban sino hasta dos días después. Los cuerpos de los Lonergan nunca fueron encontrados.

