Pases: Atalanta suma a Krstovic

Bailey, de 28 años e incorporado a préstamo a cambio de un poco más de 2 millones de euros con una opción de compra de 22 millones de euros, se convirtió en el primer jugador jamaiquino en sumarse a Roma.

El atacante, que defendió los colores del Genk, Bayer Leverkusen y Aston Villa y lucirá el número 31, sufrió una lesión muscular que amenaza con excluirlo del partido que Roma jugará el sábado 23 como local ante Bologna por la primera fecha de la edición 2025-26 de la Serie A.

Roma comenzará la edición número 124 de la Serie A al mando del DT Gian Piero Gasperini, quien arribó del Atalanta, que oficializó la contratación de Krstovic, quien eligió el número 90 tras firmar un contrato de 4 años luego que el club bergamasco pagó 25 millones de euros más otros 4 en bonus por su pase al Lecce.

Krstovic se suma al marfileño Odilon Kossounou, al ghanés Kamaldeen Sulemana, a Honest Ahanor, a Marco Sportiello y al polaco Nicola Zalewski en la lista de refuerzos del Atalanta, que eligió al montenegrino como reemplazante del ítaloargentino Mateo Retegui, transferido al Al-Quadisiya saudita en 69 millones de euros.

Por su parte, Zortea fue transferido por Cagliari al Bologna a cambio de 7,5 millones de euros luego de haberse incorporado la temporada pasada procedente justamente del Atalanta a cambio de 5 millones de euros.

Por último, la prensa española publicó que Napoli, campeón de la edición 2024-25 de la Serie A, consultó al Sevilla por el pase del defensor Juanlu, por el cual el club andaluz pide 17 millones de euros. (ANSA).