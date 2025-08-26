Pases: Atalanta transfirió a El Bilal Touré al Besiktas

El club bergamasco llegó a un acuerdo con Besiktas para la cesión con obligación de compra de El Bilal Touré, quien ya había jugado a préstamo en Stuttgart durante la temporada 2024-25.

Asimismo, Atalanta cedió a Palestra al Cagliari, cuyo DT, Fabio Pisacane, podrá considerarlo para el partido del sábado 30 contra Napoli por la segunda fecha de la edición 2025-26 de la Serie A.

Pisacane pidió la incorporación de Palestra, integrante de la selección de Italia Sub-21 que jugó 9 partidos de la Serie A con Atalanta, tras la partida de Nadir Zortea al Bologna.

Por su parte, Udinese sumó hasta el 30 de junio de 2029 a Buksa procedente del Midtjylland, para el cual marcó 13 goles en 27 partidos durante la temporada 2024-25.

Buksa, de 29 años, se reencontrará en Udinese con el DT alemán Kosta Runjaic, quien ya lo dirigió en Pogon Stettino polaco, para el cual aportó 22 goles en 52 partidos, tras lo cual pasó al New England Revolution que compite en la Liga de Estados Unidos (MLS).

Luego pasó por Lens, Antalyaspor y Midtjylland, mientras que para la selección de Polonia marcó 7 goles en 23 partidos tras su debut en 2021. (ANSA).