Pases: Bove jugará en Watford

Watford, que marcha octavo en la Championship, anunció oficialmente la incorporación de Bove, de 23 años y quien logró interrumpir el contrato que tenía con Roma hasta junio de 2028 para poder seguir su carrera en Inglaterra.

Un comunicado publicado por Watford refiere que Bove firmó un contrato por 5 años y medio tras llegar a un acuerdo para interrumpir su vínculo con Roma, a cuyo plantel se había reincorporado tras su préstamo en Fiorentina.

"Estamos encantados de que Edoardo nos haya elegido entre las muchas opciones disponibles. Esto demuestra la relación que hemos forjado con él, la reputación del club y la ambición del propietario. Edoardo es un talento de primer nivel y está aquí para ayudarnos a lograr el objetivo del propietario de luchar por regresar a la Premier League", afirmó el subdirector deportivo del Watford, el suizo Valon Behrami.

"Quiero agradecer a todo el club Watford la cálida bienvenida que recibí. Desde el primer día, me ofrecieron las mejores condiciones posibles para dar este importante paso en mi carrera.

Tenía muchas ganas de volver al campo, y hacerlo con un club histórico como el Watford me llena de inmenso orgullo", declaró a su vez Bove.

"Tengo muchas ganas de entrenarme con mis nuevos compañeros y de jugar, y estoy deseando agradecer la confianza depositada en mí", concluyó el mediocampista, que lleva 13 meses inactivo desde que fue operado tras el episodio que protagonizó en el estadio Artemio Franchi durante el partido ante Inter por la fecha 14 de la Serie A 2024-25.

Bove desestimó el retiro pese a que se veía impedido de competir por el reglamento de la Serie A, el cual prohíbe a un jugador con un desfibrilador participar del torneo, tras lo cual reveló en marzo de 2025 que evaluaba jugar fuera de Italia.

En este escenario, Bove siguió los pasos de su colega danés Christian Eriksen, que arribó al Wolfsburgo procedente del Manchester United, al cual se había incorporado tras llegar a un acuerdo con Inter para la rescisión de su contrato.

Eriksen pasó por una situación similar a la de Bove en la Eurocopa 2020, tras lo cual le fue implantado un desfibrilador subcutáneo, razón por la cual rescindió de común acuerdo su contrato con Inter.

El mediocampista danés arribó al Manchester United a mediados de 2022 tras un breve período en Brentford, que le abrió las puertas para que regresara al fútbol, debido a que en la Premier League el reglamento sí permite que futbolistas en esa situación disputen el torneo, así como sucede en otras de las principales ligas de Europa.

Por su parte, Fiorentina anunció la incorporación del mediocampista Giovanni Fabbian, su cuarto refuerzo del libro de pases del invierno europeo tras haber sumado al israelí Manor Solomon (del Tottenham), a Marco Brescianini (del Atalanta) y al inglés Jack Harrison (del Leeds United).

Fabbian, de 23 años, arriba procedente del Bologna a préstamo con una opción de compra que se transformará en obligatoria (a cambio de 14 millones de euros) en caso de cumplir ciertos objetivos, entre ellos que Fiorentina logre la permanencia en la Serie A.

Asimismo, Fiorentina, que marcha en el decimoséptimo puesto de la Serie A, aceptó la propuesta del Schalke 04 por el delantero bosnio Edin Dzeko, quien volverá a la Bundesliga, donde ya jugó para Wolfsburgo.

A su vez, Udinese informó que transfirió al delantero brasileño Souza da Silva Brenner, de 25 años, al Vasco da Gama a cambio de unos 6 millones de euros.

Por último, Atalanta oficializó la cesión con opción de compra del mediocampista ghanés Ibrahim Sulemana al Cagliari, justamente del cual había comprado por el club bergamasco en 2024.

Sulemana, de 22 años, apenas sumó 2 goles en los 10 partidos que disputó con Atalanta, que antes de sellar el préstamo al Cagliari debió interrumpir la cesión del ghanés al Bologna, con el cual acumuló apenas 4 presencias en la temporada actual.

(ANSA).