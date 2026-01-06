Pases: Bove negocia con Roma para seguir su carrera en Inglaterra

Bove, de 23 años, tiene contrato con Roma hasta junio de 2028, pero busca interrumpir ese vínculo para continuar su carrera en el fútbol de Inglaterra tras haber sido operado para la colocación de un desfibrilador subcutáneo luego de haber sufrido un ataque epiléptico en pleno campo de juego con Fiorentina el 1 de diciembre de 2024.

El mediocampista lleva 13 meses inactivo desde que fue operado tras el episodio que protagonizó en el estadio Artemio Franchi durante el partido ante Inter por la fecha 14 de la Serie A 2024-25.

Bove, que pretende resolver su situación con Roma en el libro de pases del invierno europeo (que concluirá el 2 de febrero), desestimó el retiro pese a que se ve impedido de competir por el reglamento de la Serie A, el cual prohíbe a un jugador con un desfibrilador participar del torneo.

En este escenario, Bove desestimó el retiro y reveló en marzo de 2025 que evalúa jugar fuera de Italia, tal como terminó haciendo Christian Eriksen, mediocampista danés que arribó al Wolfsburgo procedente del Manchester United.

Eriksen pasó por una situación similar a la de Bove en la Eurocopa 2020, tras lo cual le fue implantado un desfibrilador subcutáneo, razón por la cual rescindió de común acuerdo su contrato con Inter.

El mediocampista danés arribó al Manchester United a mediados de 2022 tras un breve período en Brentford, que le abrió las puertas para que regresara al fútbol, debido a que en la Premier League el reglamento sí permite que futbolistas en esa situación disputen el torneo, así como sucede en otras de las principales ligas de Europa. (ANSA).