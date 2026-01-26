Pases: Cagliari sumó al uruguayo Agustín Albarracín

"Estoy feliz de estar aquí. Es un paso muy importante en mi carrera", afirmó Albarracín, quien fue incorporado por Cagliari del Boston River de su país.

El entrenador Fabio Pisacane espera que el delantero de 20 años resuelva los temas burocráticos para sumarse cuanto antes al plantel y, de esa manera, pueda definir si lo considerará para el duelo del sábado 31 contra Hellas Verona por la fecha 23 de la Serie A.

A su vez, Corinthians informó que Tchoca, de 22 años, fue cedido hasta junio al Torino a cambio de US$1,5 millones y aclaró que si el defensor disputa 45 minutos durante 10 partidos deberá comprar su pase en US$4,5 millones.

Tchoca se suma al español Rafael Obrador, el primer refuerzo del Torino en el libro de pases del invierno europeo, y Corinthians acordó quedarse con un porcentaje del pase del defensor en caso de una eventual futura transferencia.

En tanto, Lazio sumó al juvenil arquero Edoardo Motta, de 21 años, a cambio de US$1 millón y procedente de Reggiana (compite en la Serie D), mientras que confía en incorporar en las próximas horas al delantero Daniel Maldini, quien arribará a préstamo del Atalanta a cambio de US$1 millón con una opción de compra de US$13,5 millones que será obligatoria si se cumplen algunos requisitos. (ANSA).