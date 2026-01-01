Pases: Castellanos a un paso del West Ham

Lo informaron la prensa de Inglaterra y de Italia a un día de la apertura del libro de pases del invierno europeo, que concluirá el 2 de febrero.

West Ham marcha antepenúltimo en la Premier League y eligió a Castellanos como su primer refuerzo para intentar encarrilar su campaña y evitar el descenso a la segunda división.

La eventual partida de Castellanos, a quien Lazio incorporó en 2023 a cambio de US$15 millones procedente del New York City FC (al que cederá el 10% de una futura venta), abrirá un lugar para el arribo de Lorenzo Insigne, a quien Maurizio Sarri, DT del equipo celeste de la capital italiana, dirigió en Napoli entre 2015 y 2018.

Insigne, de 34 años, partió en 2022 al Toronto F.C. canadiense, que compite en la liga de Estados Unidos (MLS) y del cual se marchó en julio de 2025, una temporada antes del final de su contrato. (ANSA)