Pases: Endrick jugará en Olympique Lyon

"Olympique Lyonnais se complace en darle la bienvenida a Endrick, quien se incorporará al equipo el 29 de diciembre", se lee en un comunicado emitido por el equipo francés, que marcha en el quinto puesto de la Ligue 1 con 27 puntos, diez menos que el líder Lens.

La cesión de Endrick, de 19 años, se concreta a poco más de seis meses del inicio del Mundial 2026, el cual el delantero brasileño desea jugar con la selección de su país, con la que por ahora suma 3 goles al cabo de 14 partidos, sin ninguna presencia durante 2025.

Endrick, que con 16 años fue clave en la coronación del Palmeiras en las ediciones 2022 y 2023 del Brasileirao, jugó su partido más reciente con la "canarinha" en junio de 2024.

Tras cumplir 18 años en julio de 2024, el delantero se incorporó al Real Madrid a cambio de unos US$47,5 millones, tras lo cual marcó 7 goles en 40 partidos con el equipo "merengue", donde perdió protagonismo tras la asunción del DT Xabi Alonso, quien reemplazó al italiano Carlo Ancelotti luego de su partida a la selección de Brasil. (ANSA).