Pases: Fiorentina suma a Harrison

Harrison, delantero de 29 años que eligió el número 17, arriba a Fiorentina procedente del Leeds United con la fórmula del préstamo con una opción de compra de 8 millones de euros.

El delantero inglés, que podrá ser tenido en cuenta para el partido del sábado 26 contra Cagliari por la fecha 22 de la Serie A, es el tercer refuerzo del libro de pases invernal para Fiorentina, que previamente sumó al israelí Manor Solomon y Marco Brescianini.

A su vez, Torino informó que llegó a un acuerdo con Benfica para sumar a préstamo con opción de compra a Obrador, un lateral derecho de 21 años que representa el primer refuerzo para el DT Marco Baroni en el libro de pases del invierno europeo.

Por último, Genoa confirmó la incorporación de Bijlow, de 27 años y quien firmó un contrato hasta junio con la posibilidad de extenderlo tras arribar del Feyenoord, donde inició su carrera en 2016.

Bijlow, que atajó en 8 partidos para la selección de Países Bajos, acumuló un total de 154 presencias con Feyenoord considerando todas las competencias y decidió cambiar de aires luego de perder la titularidad con el alemán Timon Wellenreuther. (ANSA).