Pases: Fiorentina suma a Piccoli

Fiorentina pagó 25 millones de euros más otros 2 millones en bonus al Cagliari (que recibirá el 10% de una eventual futura venta) por el pase de Piccoli, quien eligió el número 91 tras firmar un contrato por 5 años y podrá debutar en el duelo del domingo 31 en campo del Torino por la segunda fecha de la Serie A.

En cambio, el equipo "violeta" no podrá contar con Piccoli en la revancha de la fase de playoff contra el Polissya ucraniano prevista el jueves 28 luego de haber goleado por 3-0 en la ida como visitante.

"Estoy muy contento, de hecho, inmensamente contento. Me uno a un club de primer nivel, donde tenemos todas las herramientas para hacer una gran temporada. Ahora tenemos que esforzarnos cada día y trabajar duro. Espero marcar tantos goles como sea posible para ayudar al equipo. En situaciones difíciles, me emociono y me animo aún más", afirmó Piccoli.

Por su parte, Roma pagó 6 millones de euros al Legia Varsovia para incorporar a Ziolkowski, de 20 años y quien arribará a Italia el viernes 29, al día siguiente de la revancha que el equipo polaco jugará contra Hibernian por la fase de playoff de la Conference League.

En tanto, Milan planea anunciar en las próximas horas la contratación de Harder, de 20 años y por cuyo pase pagará 24 millones de euros más otros 3 millones en bonus y el 10% de una eventual futura venta al Sporting de Lisboa. (ANSA).