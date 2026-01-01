Pases: Fiorentina va por Solomon

La prensa italiana informó que Fiorentina, que marcha en el último puesto de la Serie A, llegó a un acuerdo con los "Spurs" para sumar a Solomon a préstamo con una opción de compra durante el libro de pases del invierno europeo, que se extenderá del viernes 2 de este mes al 2 de febrero

Los reportes aseguran que el italiano Fabio Paratici selló el acuerdo para el arribo de Solomon, pues arribará a Fiorentina como nuevo responsable del área técnica procedente justamente del Tottenham, con el que deberá interrumpir el contrato que firmó hasta 2027

Solomon, de 26 años, sumó 1 gol y 4 asistencias en los 6 partidos que disputó con Villarreal en la Liga, donde el "Submarino Amarillo" marcha en el cuarto puesto, mientras que con la selección israelí acumula 8 conquistas en 48 presencias

El delantero israelí inició su carrera en el Maccabi Petah Tikva, del cual pasó al Shakhtar Donetsk, que en 2022 (tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania) lo cedió al Fulham, con el que sumó 5 goles en 24 partidos

Luego se concretó su paso al Tottenham, donde jugó 6 partidos antes de ser cedido al Leeds United, con el que sumó 10 goles y 13 asistencias en 41 presencias, tras lo cual los "Spurs" acordaron su préstamo al Villarreal (ANSA)