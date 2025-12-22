Pases: Fullkrug a un paso del Milan

La prensa italiana publicó que Milan acordó con West Ham la incorporación de Fullkrug en el libro de pases del invierno europeo con la fórmula del préstamo sin cargo con opción de compra.

El DT Massimiliano Allegri había revelado antes de la derrota por 2-0 contra Napoli por la primera semifinal de la Supercopa de Italia 2025 que el delantero mexicano Santiago Giménez sería operado en su tobillo derecho.

Giménez, de 24 años, se sometió a una artroscopia en Ámsterdam y precisará al menos dos meses antes de regresar a las canchas, motivo por el cual Allegri pidió la contratación de un delantero y la directiva respondió con la tratativa por Fullkrug (32), quien podrá ser tenido en cuenta para el duelo contra Cagliari del 2 de enero de 2026 por la fecha 18 de la Serie A.

Fullkrug sólo marcó 3 goles en los 29 partidos que disputó con West Ham, al cual arribó en la temporada 2024-25 procedente del Borussia Dortmund a cambio de US$26 millones más otros US$4 millones de bonus. (ANSA).