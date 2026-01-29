Pases: Genoa sumó al brasileño Alexsandro Amorim

Amorim, que inició su carrera en Fortaleza y tuvo un paso por Athletic Club, ambos de Brasil, usará el número 4 y firmó un contrato hasta 2030 con Genoa luego de haber sumado 2 goles en los 21 partidos que disputó con Alverca.

Igualmente, Amorim deberá esperar para poder debutar con Genoa, que mañana visitará a Lazio en el inicio de la fecha 23 de la Serie A, en cuya próxima jornada el "Grifone" recibirá el sábado 7 al Napoli y el DT Daniele De Rossi podrá considerar al brasileño.

A su vez, Brighton & Hove Albion anunció la cesión del defensor italiano Diego Coppola, de 22 años, al París FC por seis meses y sin opción de compra.

"Estamos muy contentos con su llegada. Es un jugador atlético que aportará potencia, capaz de jugar bajo presión, un perfil que no teníamos", declaró el DT del París FC, Stéphane Gilli, en la rueda de prensa previa al duelo contra Olympique de Marsella del sábado 31 de enero por la vigésima fecha de la Ligue 1.

Coppola, quien fue convocado dos veces a la selección italiana contra el Marsella, pasó tres años y medio en Hellas Verona, donde inició su carrera, antes de fichar esta temporada por el Brighton inglés. (ANSA).