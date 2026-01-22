Pases: Giovane al Napoli y Lucca al Nottingham Forest

Hellas Verona aceptó la oferta de 20 millones de euros que Napoli presentó por el pase de Giovane, de 22 años y quien marcó 3 goles en los 23 partidos que disputó con el club del norte italiano, que lo había incorporado al inicio de esta temporada luego de quedar en libertad del Corinthians.

El arribo de Giovane servirá al DT Antonio Conte para cubrir la partida de Lucca, quien fue cedido al Nottingham Forest a cambio de 2 millones de euros con una opción de compra de otros 35 millones de euros.

Otro delantero que cambió de aires es Dzeko, quien finalizó su paso por Fiorentina con 2 goles al cabo de 18 partidos luego de seis meses y ya fue presentado como nuevo refuerzo del Schalke 04 de la Bundesliga, donde el bosnio ya jugó para Wolfsburgo.

"Las cosas no salieron como todos esperábamos, es algo que pasa en el fútbol. Pero eso no afecta el cariño y la gratitud que tengo y tendré hacia Fiorentina, Florencia y la afición violeta", aseguró Dzeko en el mensaje de despedida que publicó en redes sociales.

"En los últimos meses, tuve la oportunidad de compartir mi día a día con chicos maravillosos, a quienes les deseo lo mejor", continuó el delantero bosnio, que está a punto de cumplir 40 años y firmó hasta junio con Schalke 04.

"Estoy seguro de que podrán continuar esta temporada lo mejor posible, como ya lo están demostrando. Mucha suerte a todo el club, gracias a todos los que trabajan entre bastidores y un pensamiento especial para la familia Commisso", completó Dzeko en alusión al presidente del club "violeta", Rocco Commisso, fallecido el pasado viernes 16 a los 76 años.

Por último, Lecce anunció la incorporación de Cheddira, quien arriba a préstamo con opción de compra procedente del Napoli, que al inicio de la temporada lo había cedido al Sassuolo, para el cual marcó 1 gol durante los 17 partidos que disputó en esta temporada. (ANSA).