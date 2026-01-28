Pases: Juventus cedió a Douglas Luiz al Aston Villa

El texto de Juventus agrega que Douglas Luiz jugará el resto de la temporada cedido en Aston Villa, justamente el club inglés al cual la "Vecchia Signora" le había comprado el pase del mediocampista brasileño en junio de hace dos años a cambio de 50 millones de euros luego de haberse destacado con esa camiseta entre 2019 y 2024.

A su vez, el español Diego López, director deportivo del Genoa, acordó con Alverca la compra en 7 millones de euros del pase de Amorim, de 20 años y quien firmará con el "Grifone" un contrato hasta 2030.

Amorim, que inició su carrera en Fortaleza, arribó a Italia para someterse a la revisión médica de rigor antes de incorporarse formalmente al Genoa, que marcha decimotercero en la Serie A.

Por último, Cremonese, que marcha decimocuarto en la Serie A, presentó al delantero bosnio Milan Djuric, de 35 años y quien retorna al club italiano, donde marcó 3 goles en los 20 partidos que disputó en la temporada 2012-13.

"Quiero agradecer al club y a la directiva la confianza depositada en mí. Esta oportunidad ya se vislumbró al principio del mercado de fichajes, y todos sabemos cómo funciona, sobre todo en enero. Sin embargo, al final, quise aceptar la oferta del Cremonese y su proyecto. Estoy muy contento de volver", aseguró Djuric, quien jugó para este equipo en la Liga Pro, tercera división del "Calcio", y arriba procedente del Parma.

