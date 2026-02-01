Pases: Juventus suma a Boga, a Holm y a Licina
Roma incorpora a Bryan Zaragoza
Boga, de 29 años, protagonizará en Juventus su segunda experiencia en Italia, pues ya jugó para Sassuolo (2018-2022) y para Atalanta (2021-23) antes de pasar al Niza, que acordó con la "Vecchia Signora" su cesión con una opción de compra de US$4,8 millones.
"Desde niño, he soñado con jugar en un club tan grande. Estoy muy feliz, tengo muchas ganas de empezar", declaró Boga tras firmar como nuevo jugador de Juventus.
"Estoy en la flor de mi carrera, creo que es el momento adecuado para jugar en un equipo así y vine aquí para ayudar. He encontrado jugadores muy fuertes y aporto mis cualidades: regate, goles y asistencias. La Serie A siempre es una buena liga con equipos muy fuertes, y la calidad ha aumentado", agregó el marfileño en los canales oficiales de la "Vecchia Signora".
Minutos después, Juventus anunció que llegó a un acuerdo con Bologna para el intercambio protagonizado por Holm y el portugués Joao Mario, una operación a préstamo con opción de compra.
Además, aceptó el pedido de Fiorentina para sumar a préstamo con obligación de compra en US$2 millones al defensor Daniele Rugani, de 31 años y quien se recupera de una lesión sufrida en diciembre pasado, en caso de lograr la permanencia en la Serie A.
Por último, Juventus sumará al juvenil Licina, de 19 años, a su equipo "Next Gen" (categoría Sub-23), que marcha en el octavo puesto del Grupo B de la Serie C (tercera división del "Calcio") tras llegar a un acuerdo con Bayern Múnich.
Justamente el líder de la Bundesliga aceptó la propuesta de Roma para sumar a préstamo con una obligación de compra en US$13 millones a Bryan Zaragoza, quien estaba jugando cedido en Celta de Vigo. (ANSA).