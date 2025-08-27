Pases: Juventus transfirió a Djaló al Besiktas

Un comunicado emitido por Juventus detalla que Djaló, de 25 años y arribado a la "Vecchia Signora en enero de 2024, fue transferido al Besiktas a cambio de 3,5 millones de euros más otro millón de euros en bonus.

A su vez, Cremonese, que sorprendió al vencer por 2-1 como visitante al Milan en la primera fecha de la edición 2025-26 de la Serie A, intentará sumar a Vardy, de 38 años y quien sumó 200 goles y 71 asistencias en los 500 partidos que disputó con Leicester, con el que conquistó la Premier League en la temporada 2015-16.

El problema para Cremonese es que también equipos de la liga de Estados Unidos (MLS) expresaron su interés por Vardy, quien convirtió 7 goles en los 26 partidos que disputó con la selección inglesa. (ANSA).