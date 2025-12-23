Pases: Lazio podrá sumar sin restricciones

Según pudo confirmar ANSA, la Comisión Independiente para la Supervisión de los Estados Financieros de los Clubes Profesionales de Fútbol y Básquet aprobó el presupuesto presentado por Lazio, que logró mantenerse dentro de los límites impuestos para la ampliación de los costes laborales.

Lazio estuvo imposibilitado de sumar refuerzos durante el verano boreal por haber superado durante el primer trimestre de 2025 tres parámetros económicos que impone la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

En cambio, la misma comisión, presidida por Massimiliano Atelli, informó a la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) que Napoli y Pisa sólo podrán operar en el libro de pases previsto en enero de 2026 con transacciones de saldo cero.

Ambos clubes son los únicos de la Serie A con una ratio de costos laborales/ingresos ampliada inferior a 0,8. Por lo tanto, podrán operar en enero, pero cualquier gasto deberá compensarse con una venta.

Napoli, campeón defensor de la Serie A y flamante ganador de la Supercopa de Italia 2025, ya había adelantado al presentar sus cuentas que quedaría fuera de los parámetros.

El club partenopeo y Pisa, que esta temporada volvió a la Serie A después de 34 años, corren riesgo de sufrir una congelación total del mercado si no se resuelve la situación advertida por la comisión. (ANSA).